Sequestrate pistole e una bomba a mano, controlli dopo la paura a Frattaminore

Sequestrate pistole e una bomba a mano, controlli dopo le tensioni a Frattaminore. I Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli in sinergia con l’Autorità giudiziaria e la Prefettura di Napoli stanno mettendo in atto una serie di controlli a tappeto nelle zone calde di Frattaminore.

Un servizio a largo raggio quotidiano nelle strade della città a nord di Napoli per garantire maggiore sicurezza ai cittadini specie nelle ore notturne. 250 i militari impiegati ad oggi con i Carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania supportati dai militari del Reggimento Campania e dalle Squadre di Intervento Operativo. Ogni notte almeno 4 pattuglie dell’Arma girano nelle strade e tra le piazze ed identificano persone sospette fornendo quella percezione di sicurezza tanto cara ai cittadini – tanti – per bene di Frattaminore.

LE INDAGINI DOPO LE BOMBE E LE STESE

Mentre le indagini del caso per i recenti fatti di cronaca fanno il loro corso vengono effettuate perquisizioni a tappeto sia personali che domiciliari presso le abitazioni di soggetti “monitorati”. Dall’inizio dell’anno ad oggi – questa notte l’ultimo servizio ad alto impatto – i carabinieri della compagnia di Giugliano hanno svolto più di 100 servizi a largo raggio durante i quali sono state controllate 450 persone e 250 veicoli.

Effettati 60 controlli alle persone sottoposte agli arresti domiciliari o a misure limitative della libertà personale. 5 i veicoli oggetto di furto recuperati e numerose denunce a piede libero per guida senza aver mai conseguito la patente specie nei confronti di persone già note alle forze dell’ordine. Anche un arresto per evasione.

SCOPERTO UN ARSENALE

Durante le perquisizioni i Carabinieri hanno scoperto anche un arsenale custodito in una busta, in un terreno dove erano depositati serbatoi per il gas a via Iannucci. Una pistola revolver risultata rubata nel 98 nel comune di Taurianova, una semiautomatica Benelli, anche questa rubata negli anni 90, a Piombino. Una terza pistola, marca Glock con matricola abrasa. E ancora 6 caricatori pieni e 198 cartucce di vario calibro. Infine una bomba a mano M52 fabbricata decenni fa nella ex-Jugoslavia. Armi sulle quali sono in corso i necessari accertamenti balistici. I servizi sono previsti anche nei prossimi giorni e continueranno senza sosta.