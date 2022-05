Porzio prova la pizza senza cornicione di Briatore, il pizzaiolo napoletano: “14 euro la margherita”

Dopo la visita a Carlo Cracco, Errico Porzio si è recato a Roma per provare anche la pizza della catena di locali di Flavio Briatore. Il pizzaiolo e food blogger, famosissimo per i video sempre più virali pubblicati sui suoi social, è andato quindi da Crazy Pizza dove ha assaggiato la rivisitazione senza cornicione della pizza di Briatore. “Una nuova interpretazione della classica pizza, con tutta la passione e lo spirito dell’Italia” è lo slogan di partenza. I prezzi posso partire da una base di 14 euro fino ai 60. Le sede sono a Londra, Monte Carlo e Porto Cervo.

Com’è la pizza di Briatore?

Nel filmato pubblicato sui social, Porzio si siede a tavolino e ordina una margherita. “In questo impasto quasi certamente non c’è il lievito” esordisce il famoso pizzaiolo napoletano una volta servita la pizza. “Cottura in forno elettrico sicuramente – continua Porzio -, dove rimarrà almeno 2 minuti e mezzo, se non 3″.

Dopo averci aggiunto un filo di olio extravergine (“perché me piace accussì”), il food blogger passa poi all’assaggio: “È una pizza che si digerisce subito. Noi pizzaioli ci facciamo un cuore enorme per capire come fare lievitazione, quante ore, che tecnica, che farina (ecc…), questo senza lievito, con impasto diretto, 180 grammi di panetto e con cottura nel forno elettrico ha fatto un prodotto che può replicare in tutto il mondo. Ma quale Crazy Pizza, questo è un genio!“.

Il conto

Giunto il momento del conto, questo recita: 4 pizze e 2 bottiglie d’acqua, 81 euro (incluso il coperto). La margherita costa 14 euro, 22 euro costa invece la pizza con la burrata. Una bottiglia d’acqua liscia 0,75 (meno di un litro) costa 4 euro.