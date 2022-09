Preso il nipote del boss ucciso a Fuorigrotta, fermato ad un posto di blocco con la droga

Viaggiava con un ingente quantitativo di droghe a bordo della propria auto quando è stato fermato ad un posto di blocco dalla Guardia di Finanza. Tutto è avvenuto sulla Statale 17 del Molise, dove i militari delle Fiamme Gialle hanno bloccato un uomo all’alt della pattuglia in servizio per un posto di controllo. Li i baschi verdi hanno trovato un cospicuo quantitativo di droga e così Gennaro Volpe è stato ammanettato e portato in caserma a Campobasso per gli accertamenti di rito, per poi finire agli arresti su disposizione dell’autorità giudiziaria. Perquisizione poi estesa alla sua abitazione dove i militari hanno rinvenuto hashish e marijuana. Gennaro Volpe è il nipote di Antonio Volpe, l’ex reggente del gruppo Baratto-Volpe di Fuorigrotta ucciso in un agguato in via Leopardi nel marzo del 2021.

Volpe junior negli ultimi tempi si era avvicinato ai Sorianiello del Rione Traiano e, secondo le ultime informative di polizia, era finito più volte nel mirino dei Troncone. Proprio nel maggio del 2021 un parente di Volpe era finito nel mirino di un altro raid, agguato poi sventato. Il commando, composto da quattro persone in sella a due mezzi di grossa cilindrata, ha fatto irruzione nella zona del cosiddetto ‘Serpentone’, sparando all’altezza del civico 153. Stando a quanto sostenuto da alcuni testimoni, sarebbero stati esplosi tre colpi ma sull’asfalto i carabinieri individuarono un solo bossolo calibro 7,65.

Un agguato studiato che, per chi conosce profondamente le dinamiche criminali della zona, aveva un obiettivo preciso. Un avvertimento criminale, avvenuto a pochi metri di distanza da dove Volpe fu ucciso.