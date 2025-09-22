Prima la lite, poi gli spari: panico in centro a Salerno

PUBBLICITÀ

Momenti di paura nel cuore del centro storico di Salerno, dove nel pomeriggio si è verificata una violenta lite culminata in una sparatoria. Due cittadini tunisini sono rimasti feriti dopo essere stati colpiti da alcuni colpi di pistola esplosi in via Dogana Vecchia, intorno alle 16.

Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, l’episodio sarebbe scaturito da un acceso diverbio tra i due nordafricani e due italiani. Proprio questi ultimi avrebbero estratto l’arma e aperto il fuoco prima di allontanarsi. Al momento non sono stati ancora rintracciati, ma due cittadini italiani sono stati fermati per accertamenti.

I feriti, entrambi non in pericolo di vita, sono stati trasportati in ospedale: uno è stato raggiunto di striscio alla testa, l’altro a una gamba. Le loro condizioni, stando ai medici, non destano preoccupazioni.

Gli inquirenti stanno valutando anche il possibile coinvolgimento di una terza persona. Intanto, il prefetto di Salerno, Francesco Esposito, ha convocato d’urgenza una riunione di coordinamento con i vertici delle Forze dell’Ordine per fare il punto sulla vicenda e predisporre le misure necessarie a garantire la sicurezza in città.

L’area di via Dogana Vecchia è stata transennata e sottoposta a rilievi tecnici. I Carabinieri stanno cercando di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e di risalire all’arma utilizzata.