[Video]. Ma quale crisi, folla in tutta Italia per il nuovo Swatch: lunghe file anche a Napoli

Alcuni hanno addirittura dormito davanti al negozio. Altri si sono messi in coda fin dal primo mattino. E sono già diverse decine gli appassionati che si trovano al di fuori dello Swatch-store di Napoli in attesa che alle dieci venga messo in vendita il nuovissimo – e vedendo le fotografie inviateci dai nostri lettori pure attesissimo – MoonSwatch. Anche la sede della Swatch di Napoli, situata in in piazza Trieste e Trento, così come quelle di diverse città italiane, è stata letteralmente presa d’assalto questa mattina. Una fiumana di persone era infatti presente davanti al negozio in attesa della sua apertura.

L’orologio, nato dall’inedita collaborazione tra Omega e Swatch (entrambi di proprietà di Swatch Group), è una reinterpretazione (più a buon mercato) dello Speedmaster Moonwatch, il prodotto di punta di Omega. l nuovo prodotto è disponibile in undici modelli che hanno il nome di altrettante (ipotetiche) missioni spaziali su altrettanti corpi celesti (Terra, Sole, Luna, Plutone, Urano, Marte, Venere, Saturno, Giove, Nettuno e Mercurio).

Delirio collettivo per un nuovo modello di Swatch. I celebri orologi svizzeri che hanno fatto furore negli Anni Novanta sembravano ormai un ricordo della moda. Eppure ci sono ancora tantissimi appassionati. Il trend è tornato, per l’uscita di un modello in collaborazione con Omega dal costo di 260 euro.

Bioceramic MoonSwatch Collection è il titolo della collezione di orologi che ha fatto andare in tilt i giovanissimi anche a Napoli. Code fin dall’alba. Erano le cinque circa quando i primi clienti hanno iniziato a radunarsi di fronte al punto vendita Swatch. L’azienda era stata chiara in questi giorni, prima del lancio, dalle sue pagine Facebook: massimo un orologio a persona, per evitare accaparramenti.

Il nuovo Bioceramic MoonSwatch è in arrivo nei negozi e già sono tantissimi i potenziali acquirenti che attendono in fila il lancio dell’orologio nato dalla collaborazione tra Swatch e Omega.

Gli indizi su cosa sarebbe accaduto a marzo di quest’anno Swatch e Omega ce li avevano dati attraverso la loro campagna pubblicitaria. Avevano suggerito anche una data per rendere tutto più realistico: il 26 marzo 2022. Tuttavia, è stato difficile credere a una collaborazione così sorprendente, probabilmente una delle più importanti nella storia dell’orologeria.



E invece eccoci qui. Le file fuori dai negozi Swatch sono lunghissime e le persone in attesa promettono di rimanere fino all’apertura dei punti vendita che avverrà domani mattina, 26 marzo appunto, alle 10:00. I futuri acquirenti non vedono l’ora di avere tra le mani il nuovo Bioceramic MoonSwatch, ossia l’interpretazione Swatch della più grande icona Omega: il Moonwatch.



Per la prima volta nella storia i marchi del gruppo Swatch collaborano tra loro e danno vita a un’interpretazione accessibile dello Speedmaster Moonwatch, realizzato questa volta in bioceramica, disponibile, solo nei negozi fisici, in undici versioni diverse e ispirate ad altrettante futuribili missioni spaziali.