Primo congresso a Giugliano di ‘Azione’, l’avvocato Angelo Abbate eletto segretario cittadino

Tanta partecipazione al primo congresso cittadino di ‘Azione’, il partito del leader nazionale Carlo Calenda. Domenica a Giugliano c’è stato il primo incontro alla presenza di tanti attivisti e simpatizzanti, che ha portato all’elezione dell’avvocato Angelo Abbate come segretario cittadino. Il congresso molto partecipato, si è aperto con il saluto istituzionale del sindaco di Giugliano Nicola Pirozzi e degli esponenti dei vari partiti presenti sul territorio. Collegato in videoconferenza anche il segretario regionale On. Peppe Sommese.

Dopo i saluti istituzionali e la presentazione della mozione, al termine di un ampio dibattito, sono stati eletti l’avvocato Angelo Abbate come Segretario, l’assessore Francesco Mallardo come Presidente ed il direttivo composto da esponenti già noti del panorama politico giuglianese, tra cui il consigliere Rosario Ragosta, Carla Rimoli, Giuseppe Di Girolamo e professionisti, imprenditori ed esponenti della società civile noti tra cui gli architetti Felice Galluccio, Pierluigi Cacciapuoti e Nando Cecere, il notaio Nicola Taccone di Sitizzano, l’avvocato Antonio Maisto, il commercialista Paolo Russo, il consulente aziendale Renato Scognamiglio, i geometri Luigi Mallardo, Vincenzo Zerola e Francesco Mello.

“Sono soddisfatto perché abbiamo un gruppo dirigente di ottimo livello, espressione della società civile, dell’associazionismo, delle professioni e delle varie realtà locali”, dichiara l’assessore Francesco Mallardo. “Insieme faremo un ottimo lavoro per la crescita del partito, che in breve si svilupperà radicandosi bene sul territorio e, soprattutto, nell’interesse della nostra città, con l’elaborazione di proposte, programmi e progetti concreti, come stiamo già facendo. Un ringraziamento a tutti gli amici dei partiti Giuglianesi che sono passati per un saluto istituzionale, al Sindaco ed ai nostri iscritti che hanno arricchito il dibattito con interventi e proposte”.