Processo ai boss del clan Moccia, condannati i fratelli e il nipote

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Sono arrivate le condanne per i vertici del clan di Afragola in primo grado. Ad Angelo Moccia sono stati inflitti 24 anni di carcere, 30 anni a Antonio Moccia, 16 anni a Gennaro Moccia e 21 a Luigi Moccia.

L’elenco delle condanne

ABBONDANDOLO Claudio, assolto

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AUBRY Rosa, 2 anni e 8 mesi

CHIERCHIA Luca, 2 anni e 8 mesi

CHIRICO Pietro, 6 anni

CIOTOLA Fiora, 2 anni e 8 mesi

COPPETA Gabriele, assolto

CREDENDINO Pasquale, 16 anni

DAMIANO Francesco, 16 anni

DEODATO Stefano, 2 anni

DI SARNO Francesco, 20 anni

ESPOSITO Angelo, 6 anni e 6 mesi

ESPOSITO Giovanni, 18 anni e 6 mesi

ESPOSITO Manlio, 6 anni

FALLICO Salvatore, 3 anni e tre mesi

FERONE CIRO, assolto

FAVELLA Francesco, 17 anni

IAZZETTA Filippo, 21 anni

MALINCONICO Massimo, 16 anni

MANGIA Eleonora, assolta

MAISTO SALVATORE, 2 anni

MOCCIA Angelo, 24 anni

MOCCIA Antonio, 30 anni

MOCCIA Gennaro (di Angelo), 16 anni

MOCCIA Luigi 21 anni

MOSELLA Maria, 2 anni e 8 mesi

NOBILE Antonio, 16 anni

PIROZZI Francesco, assolto

PISCITELLI Claudio, 16 anni

PISCOPO Angelo, 17 anni

RUBICONTI Gennaro, 18 anni

Mario Salierno, 2 anni e 8 mesi

Raffaele Sepe, 3 anni

TUCCI Vincenzo, assolto

Vitale Ferdinando, assolto

Benito Zanfardito, assolto

Processo al clan Moccia, le varie fasi

Lo scorso maggio era arrivata la requisitoria dei pubblici ministeri Ida Teresi e a Ivana Fulco. Erano stati chiesti in totale oltre 400 anni di carcere. Il processo era quello finito al centro di una bufera ai primi di agosto 2025 quando su ordine del Tribunale furono scarcerati i fratelli Antonio, Angelo e Luigi Moccia (e poi un’altra dozzina di imputati) per decorrenza dei termini. Rinvio a giudizio del 2022, tre anni di udienze non bastarono per una sentenza, sufficiente solo per concludere l’esame dei testi dell’accusa.

Ad inizio agosto erano stati i giudici della sesta penale ad accogliere le istanze dei difensori degli esponenti della famiglia Moccia e a rilevare l’avvenuta decorrenza dei termini, a distanza di più di tre anni di celebrazione di un processo in primo grado. Erano stati cosi scarcerati Antonio Moccia, Luigi Moccia, Angelo Moccia, Gennaro Moccia (figlio di Angelo) e Pasquale Credentino, Francesco Favella, Antonio Nobile, Gennaro Rubiconti.