Processo ai boss del clan Moccia, condannati i fratelli e il nipote

Sono arrivate le condanne per i vertici del clan di Afragola in primo grado. Ad Angelo Moccia sono stati inflitti 24 anni di carcere, 30 anni a Antonio Moccia, 16 anni a Gennaro Moccia e 21 a Luigi Moccia.
L’elenco delle condanne
ABBONDANDOLO Claudio, assolto
AUBRY Rosa, 2 anni e 8 mesi
CHIERCHIA Luca, 2 anni e 8 mesi
CHIRICO Pietro, 6 anni
CIOTOLA Fiora, 2 anni e 8 mesi
COPPETA Gabriele, assolto
CREDENDINO Pasquale, 16 anni
DAMIANO Francesco, 16 anni
DEODATO Stefano, 2 anni
DI SARNO Francesco, 20 anni
ESPOSITO Angelo, 6 anni e 6 mesi
ESPOSITO Giovanni, 18 anni e 6 mesi
ESPOSITO Manlio, 6 anni
FALLICO Salvatore, 3 anni e tre mesi
FERONE CIRO, assolto
FAVELLA Francesco, 17 anni
IAZZETTA Filippo, 21 anni
MALINCONICO Massimo, 16 anni
MANGIA Eleonora, assolta
MAISTO SALVATORE, 2 anni
MOCCIA Angelo, 24 anni
MOCCIA Antonio, 30 anni
MOCCIA Gennaro (di Angelo), 16 anni
MOCCIA Luigi 21 anni
MOSELLA Maria, 2 anni e 8 mesi
NOBILE Antonio, 16 anni
PIROZZI Francesco, assolto
PISCITELLI Claudio, 16 anni
PISCOPO Angelo, 17 anni
RUBICONTI Gennaro, 18 anni
Mario Salierno, 2 anni e 8 mesi
Raffaele Sepe, 3 anni
TUCCI Vincenzo, assolto
Vitale Ferdinando, assolto
Benito Zanfardito, assolto
Processo al clan Moccia, le varie fasi
Lo scorso maggio era arrivata la requisitoria dei pubblici ministeri Ida Teresi e a Ivana Fulco. Erano stati chiesti in totale oltre 400 anni di carcere. Il processo era quello finito al centro di una bufera ai primi di agosto 2025 quando su ordine del Tribunale furono scarcerati i fratelli Antonio, Angelo e Luigi Moccia (e poi un’altra dozzina di imputati) per decorrenza dei termini. Rinvio a giudizio del 2022, tre anni di udienze non bastarono per una sentenza, sufficiente solo per concludere l’esame dei testi dell’accusa.
Ad inizio agosto erano stati i giudici della sesta penale ad accogliere le istanze dei difensori degli esponenti della famiglia Moccia e a rilevare l’avvenuta decorrenza dei termini, a distanza di più di tre anni di celebrazione di un processo in primo grado. Erano stati cosi scarcerati Antonio Moccia, Luigi Moccia, Angelo Moccia, Gennaro Moccia (figlio di Angelo) e Pasquale Credentino, Francesco Favella, Antonio Nobile, Gennaro Rubiconti.