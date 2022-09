Prodotti per la scuola pericolosi per la salute: maxi sequestro a Napoli e provincia

I finanzieri del Comando provinciale di Napoli hanno sequestrato 1,4 milioni di articoli per la scuola, 21 i responsabili segnalati alla Camera di Commercio e 5 i denunciati. Superano il milione gli articoli scolastici e di cartotecnica sequestrati nel napoletano, tra i vari illeciti anche la riproduzione di alcuni testi.

Articoli scolastici non in regola

I cinque denunciati sono infatti accusati a vario titolo per commercio di prodotti contraffatti, ricettazione e violazione al diritto d’autore. Nel particolare il “bottino” sequestrato comprende attrezzatura scolastica con la quale normalmente gli alunni, spesso anche i più piccoli, svolgono i propri compiti. Penne, gomme, compassi, porta cartellini, post-it, elastici questi, ed altri, gli articoli finiti nel mirino del sequestro. Quest’ultimi infatti erano privi di marcatura ed adeguata nota informativa. A seguito di questa operazione è stato poi possibile segnalare alla Camera di Commercio 8 responsabili.

Tra Afragola, Casandrino e Caivano sono poi stati sequestrati 176.450 articoli scolastici, per gli uffici e decorativi. Gli articoli in questione erano esposti per la vendita ma non possedevano la regolare nota informativa scritta in italiano. Erano inoltre anche sprovvisti di indicazioni sulle caratteristiche merceologiche del prodotto. La mancata conoscenza del materiale così come della provenienza potrebbe recare danni ai piccoli, e grandi, alunni. Motivo per cui l’irregolarità a seguito del controllo a portato alla segnalazione alla Camera di Commercio di tre negozi gestiti da cittadini cinesi.