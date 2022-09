Prada fa un regalo ai dipendenti, 1300 euro in più per pagare le bollette

La crisi energetica preoccupa anche i colossi della moda come Prada, 1300 euro in più per i dipendenti contro il caro-energia. “Dobbiamo dargli atto di una sensibilità verso il personale che brucia sul tempo tutti a livello nazionale“.

Prada e il caro-energia

Arriva l’aiuto ai dipendenti per far si che risentano meno del caro-energia, prima di tutto aggiungendo una somma extra-salario per tutti i dipendenti. Si tratterebbero di circa 1.300 euro, ma non secchi, in più sullo stipendio. La somma è diluita in tre parti, lo scopo è infatti preparare i dipendenti al freddo e problematico autunno ed inverno in arrivo. “Abbiamo una piattaforma Aon, che è un punto di riferimento e di sostegno sul piano del welfare: ed è quello il contenitore sul quale dovrebbero essere garantiti gli aiuti per sostenere l’impatto delle bollette di luce e gas dell’inverno” spiegano.

“Diciamo che si tratta genericamente di un’attenzione più alta richiesta contro gli sprechi“. “Dalle luci accese lì dove è possibile all’orbita ad alto rischio di consumo, dall’aria condizionata al riscaldamento” aggiungono poi. “E’ una delle prime realtà in Italia a muoversi in questa direzione e gliene va dato atto, un sindacato o una Rsu stanno lì per far valere i diritti degli operai ma in generale per indicare la via giusta” commenta dando atto del gesto Scherillo.