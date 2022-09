San Giovanni Bosco senza pronto soccorso, 53enne muore in strada

Una 53enne napoletana è morta davanti all’ospedale San Giovanni Bosco dove era stata portata dopo aver perso i sensi.

Una 53enne è deceduta al San Giovanni Bosco perchè la struttura non è attrezzata col pronto soccorso

Nella tarda serata di ieri, un 47enne originario di Afragola – probabilmente un conoscente della donna – era arrivato all’ospedale della Doganella, convinto del fatto che lì ci fosse il pronto soccorso. Con lui la 53enne, in preda ad un malore e bisognosa di soccorso.

L’ospedale era diventato Covid hospital nel 2020 ed era stato riconvertito ad aprile 2022 senza riaprire il pronto soccorso

In realtà, la struttura ospedaliera del San Giovanni Bosco durante il periodo più critico della pandemia è stata convertita in Covid hospital. Per questo ha ripreso a funzionare con prestazioni sanitarie ordinarie da aprile del 2022. Tuttavia, a differenza dei reparti, nuovamente attivi, il pronto soccorso non è stato ancora riaperto. Tra le criticità da fronteggiare per la riapertura dell’area medica di emergenza c’e’ anche la carenza di medici. Cosa dimostrata dai bandi di concorso andati quasi a vuoto per i reclutamenti all’ospedale San Giovanni Bosco.

Per prestare soccorso alla donna è dovuta intervenire un’ambulanza, ma l’equipe del 118 non ha potuto fare nulla

La donna, trasportata davanti all’ospedale San Giovanni Bosco intorno alle 22, dunque, non ha potuto ricevere assistenza tra le mura del presidio ed è stata soccorsa sul posto da un’ambulanza. Nonostante l’intervento tempestivo dell’equipe del 118, la 53enne non è riuscita a riprendersi. La donna è morta, probabilmente stroncata da un infarto.

Sul posto è intervenuta la polizia che ha trasferito la salma all’obitorio del Policlinico Federico II

Sul posto è intervenuta una pattuglia del commissariato di polizia San Carlo che su indicazione dell’autorità giudiziaria ha posto sotto sequestro la salma della donna, trasferita nel reparto di Medicina legale del Policlinico Federico II.