Quarta dose, potrà farla anche chi ha ricevuto la terza e poi ha contratto il Covid

Con il vertiginoso aumento dei nuovi casi covid, cresce anche – di nuovo – la paura di contrarre il virus. Questo, insieme al via libera della somministrazione della quarta dose agli over 60, basta a giustificare le file di persone che si incontrano fuori gli hub vaccinali.

Via libera alla quarta dose per gli over 60

La seconda dose booster, quindi, non è più prerogativa di anziani over 70-80 e i soggetti fragili, ma è accessibile – e anzi consigliata – anche alla fascia d’età immediatamente più giovane. Sorge, a questo punto, spontaneo domandarsi a che condizioni sia ora possibile sottoporsi al richiamo del vaccino anti covid.

Chi e quando potrà fare il nuovo richiamo

Innanzitutto, c’è da fare chiarezza su chi e quando potrà fare la quarta dose. Così come per la terza, potranno effettuare il richiamo tutti coloro che si sono sottoposti alla terza dose (dose booster) o che siano guariti dalla malattia da non meno di 120 giorni. Quindi sarà accessibile sia a chi ha già effettuato la terza dose, sia a chi ha contratto il virus ed è guarito. Ma anche a chi ha contratto la malattia dopo aver effettuato la terza dose.

In autunno arrivano i vaccini di nuova generazione: conviene aspettare?

Molta incertezza c’è anche in merito alla tipologia di vaccino da farsi somministrare. Premesso che gli unici farmaci autorizzati sono Pfizer e Moderna, il dubbio nasce soprattutto in riferimento ai vaccini più aggiornati (molto efficaci anche contro la variante Omicron) che saranno disponibili, secondo la comunità scientifica, a partire dal prossimo autunno. La domanda, quindi, sorge spontanea: conviene – ove possibile – sottoporsi subito al richiamo facendosi iniettare i vaccini attualmente disponibili o aspettare l’autunno e vaccini di nuova generazione? Parere comune e prevalente degli esperti è quello di sottoporsi subito al vaccino, anche se non aggiornato, poiché permette comunque di proteggersi dal virus.