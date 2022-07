Quarta dose over 60 e fragili, al via le vaccinazioni: lunghe file a Napoli

Arriva il via libera dal ministro Roberto Speranza per la quarta dose agli over 60: i distretti napoletani già pieni da questa mattina. Dopo la presa di posizione dell’Agenzia del farmaco e del Centro per il controllo delle malattie europee il minstro della Salute ha annunciato la novità. “In queste ore, immediatamente, già nella giornata di oggi adegueremo le nostre linee guida, le nostre circolari e le nostre indicazioni. Apriremo subito nei nostri territori alla somministrazione” queste le dichiarazioni di Speranza. “Guai pensare che la battaglia contro il Covid sia vinta. E’ ancora in corso e dobbiamo tenere alto il livello di prudenza” così il ministro Speranza sottolinea l’importanza di non “abbassare la guardia”.

Le “novità” sulla quarta dose

La quarta dose è quindi disponibile negli hub e nei distretti italiani e l’appello dell’Ema e Ecdc, insieme con quello del minstro Speranza, pare aver avuto già un forte richiamo. La quarta dose di vaccino è quindi suggerita a tutti gli over 60 e ai soggetti particolarmente deboli. Malati cronoci o sottoposti a terapie curative molto forti rientrano, ovviamente, nella categorie dei “fragili” ai quali è consigliata la quartasomministrazione vaccinale. A discrezione della Regione dove somministrare le dosi: molti hub sono ancora aperti e attivi ma i governi regionali fanno sapere che se sarà necessario sono pronti ad aprirne altri.

Il medico potrà quindi consigliare la quarta dose ma si potrà effettuare anche solo per scelta personale. Anche l’Aifa conferma la somministrazione della quarta dose a fragili e over 60. 120 giorni il periodo di tempo che deve trascorrere dalla terza dose per poter effettuare la quarta, lo stesso tempo dovrà trascorrere da un eventuale precedente stato di positività al virus.

Il monito degli esperti sulla quarta dose

Omicron 5 sta dando “filo da torcere” alla ripresa ed effettuare la quarta dose potrebbe controllare i dati di contagio sempre più in rialzo. “Non c’è tempo da perdere sulla nuova campagna di vaccinazione per gli over 60 e le persone vulnerabili” conferma la commissaria Ue alla Salute Kyriakides. “Esorto tutti coloro che hanno diritto a farsi avanti e farsi vaccinare” continua poi Kyriakides. Ecdc ed Ema inoltre esortano a “pianificare ulteriori richiami durante le stagioni autunnali e invernali per le persone a più alto rischio di malattie gravi, possibilmente combinando le vaccinazioni contro il Covid-19 con quelle contro l’influenza“.

Ieri è quindi partita la campagna vaccinale per effettuare la quarta dose e le file non si sono fatte attendere nella regione campana. Stamattina infatti i vari distretti partenopei hanno visto file di persone pronte ad effettuare la quarta dose. Le parole dell’Ecdc, dell’Ema e dell’Aifa così come quelle del ministro Speranza e di Kyriakides sembrano aver colpito gli over 60 e i fragili. La paura degli ultimi dati così come la forte fiducia nella forza vaccinale e nelle parole degli esperti ha spinto subito una buona fetta della popolazione negli appositi hub e distretti.

Lunghe file nei distretti partenopei

File di over 60 che, nonostante il caldo, attendono il proprio turno per ricevere la quarta dose. In particolare il Distretto 27 del Vomero ha visto la maggiore affluenza della mattinata. Per la mole di richieste l’Asl annuncia che da domani aprirà la Fagianeria dalle 9 alle 14. La struttura sarà quindi aperta agli over 60 e ai fragili tutti i giorni fino alle 14 tranne la domenica. Verdoliva, direttore generale dell’Asl Napoli 1 ha infatti già lanciato istruzioni sul da farsi per contenere le possibili attese. “Mi riferiscono di over 60 già in fila per la somministrazione del vaccino, procediamo e mi raccomando produciamo offerta” dice il direttore. Avverte con premura poi: “Attenzione al caldo comprate bottigline di acqua e fornitele a chi è in fila provando anche ad evitare zone assolate”.