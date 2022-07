Maurizio De Giovanni colpito da un infarto, fan in ansia per lo scrittore

Stanotte Maurizio De Giovanni è stato colpito da un infarto e ora è ricoverato all’ospedale Cardarelli. Lo scrittore napoletano è stato sottoposto ad un’operazione di angioplastica che, da quanto apprende Fanpage.it, sarebbe riuscita completamente. Dunque le condizioni di salute dello scrittore sarebbero giudicate buone.

LE DEDICHE PER MAURIZIO DE GIOVANNI

Intanto resta ricoverato in ospedale sotto stretta osservazione del personale medico. Il senatore Sandro Ruotolo ha fatto gli auguri di pronta guarigione su Twitter allo scrittore: “Forza Maurizio! Maestro e fratello. L’infarto ti ha colpito nella notte e ora devi riposare e rimetterti in piedi presto. Sei una persona speciale. Ti vogliamo bene“. Sono tanti i fani e gli amici in ansia che stanno scrivendo messaggi sui social: “Non fare scherzi o ti preparo una pastiera con la pasta frolla surgelata”.

“Maurizio de Giovanni che mi prendi in braccio invece di abbracciarmi, grosso come sei, io ti voglio bene da tempi non sospetti. Abbiamo il primo appuntamento di lavoro insieme, dopo circa 15 anni di conoscenza prima e amicizia poi. Io salto, tu prendimi sempre“, scrive l’attore Gianfranco Gallo. Dunque a causa dell’improvviso problema di salute, il tour di De Giovanni, previsto per quest’estate, è stato momentaneamente sospeso.