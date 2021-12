Aversa. Tragico incidente in moto, Raffaele muore a 20 anni dopo mesi di agonia

Grave lutto colpisce la comunità di Aversa. Raffaelle Cipro, ragazzo di soli 20 anni, si è spento nelle scorse ore. Il giovane era rimasto coinvolto in un grave incidente in sella alla sua moto lo scorso maggio. Trasportato d’urgenza all’ospedale Moscati di Aversa, venne poi trasferito presso la terapia intensiva all’ospedale del Mare a Napoli. Lì, viste le sue gravi condizioni, fu sottoposto ad un delicato intervento.

È stata celebrato ieri l’esame autoptico della salma, disposto dal pubblico ministero del Tribunale di Napoli Nord Dott. Vitolo. La famiglia di Raffaele Cipro è rappresentata dall’avvocato penalista Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord. Il giovane era in coma dallo scorso Maggio. Nelle prossime ore saranno celebrati i funerali. Nel frattempo la Procura di Napoli Nord ha disposto la ricostruzione del tragico sinistro.

Tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi sui social. “Me lassat sul nun c poss crer che t n si jut ma t vogl ricr ma cosa si stat l’unic frat over l’unic frat fidat c simm spartut tutt cos nsiem a gent sap e a vist che tutt dui nsiem er nu caos,ma purtropp o destin cia separat così doveva andare nun teng nemmen e parol o dulor e assai quindi vola più in alto possibile e stamm vicin fratello mio stamm vicin assai t vogl ben p semp”, scrive un amico.