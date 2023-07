Raffica di furti d’auto ad Aversa, carabinieri arrestano coppia di ladri

PUBBLICITÀ

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Aversa hanno eseguito un’ordinanza di misure cautelari, su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli Nord, nei confronti di due persone, un uomo e una donna, entrambi posti agli arresti domiciliari. L’ordinanza è stata emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli Nord in seguito a un’attività di indagine durata diversi mesi.

Le indagini, svolte tra maggio 2022 e febbraio 2023, hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza nei confronti dei due soggetti, ritenuti responsabili di furti aggravati in concorso. Si tratta di un’attività criminale consistente nel furto di auto, un fenomeno sempre più diffuso nella zona di Aversa che ha suscitato preoccupazione tra i cittadini.

L’attività investigativa, basata su servizi di osservazione, controllo e pedinamento, soprattutto durante le ore serali e notturne, intercettazioni telefoniche e interrogatori dettagliati delle vittime, oltre all’analisi di numerosi sistemi di videosorveglianza pubblici e privati, ha permesso di ricostruire in modo dettagliato tale attività criminale. Le indagini hanno inoltre rivelato che i due arrestati avevano acquisito competenze professionali nel campo dei furti di autovetture, agendo con astuzia e ingegno e organizzandosi in modo rudimentale ma efficace. Riuscivano a sottrarre le autovetture con rapidità e a nasconderle in luoghi sicuri difficilmente individuabili.

Grazie a questa complessa e meticolosa attività d’indagine, è stato possibile contrastare con successo il fenomeno predatorio dei furti di autovetture, che rappresentava una vera e propria piaga sociale nella zona di Aversa.