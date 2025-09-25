Raffica di rapine nel Napoletano, arrestato 49enne

PUBBLICITÀ

Nelle prime ore della mattina di ieri, tra i comuni di Torre del Greco, Torre Annunziata e Trecase, si sono consumate in rapida sequenza cinque rapine ai danni di altrettanti esercizi commerciali.

Le segnalazioni immediatamente giunte alle forze dell’ordine, seguite dalle denunce delle vittime, hanno fatto ipotizzare agli investigatori, con ragionevole certezza, che tutti gli episodi fossero stati commessi dalla stessa persona.

PUBBLICITÀ

Le indagini, avviate tempestivamente con l’analisi di numerose telecamere di sorveglianza, hanno portato a individuare un uomo a bordo di un motociclo con targa rubata a Torre del Greco. Il sospettato, munito di casco e abbigliamento riconoscibile, avrebbe messo a segno le rapine in sequenza.

Le ricerche serrate hanno dato esito positivo: nel centro di Torre Annunziata è stato rintracciato prima il ciclomotore utilizzato per i colpi e, dopo un appostamento, anche il presunto autore.

Gli ulteriori riscontri, condotti dal Commissariato di Torre Annunziata insieme alla Stazione Carabinieri locale, hanno permesso di rinvenire il casco, l’abbigliamento usato durante le rapine e parte del bottino. L’uomo, un 49enne oplontino con precedenti penali, è stato dichiarato gravemente indiziato di almeno due delle cinque rapine contestate.

Dopo le formalità di rito, il soggetto è stato trasferito alla Casa Circondariale di Napoli-Poggioreale.