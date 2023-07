Ragazza picchiata in strada a Napoli, identificato dai carabinieri l’aggressore: è un 36enne di Afragola

PUBBLICITÀ

Ragazza picchiata dal fidanzato a Posillipo, il video delle violenze è stato acquisito dalle forze dell’ordine che hanno già individuato sia la vittima che il responsabile delle percosse. Si tratta di una coppia di Afragola. I fatti sono successi lo scorso 8 luglio in via Orazio nel quartiere Posillipo. Carabinieri della compagnia di Casoria hanno identificato l’autore delle percosse.

Si tratta di A.L., 36enne di Afragola La donna aggredita, fidanzata dell’uomo, ha 28 anni.

A dirigere e coordinare le indagini la Procura della Repubblica di Napoli, IV sezione indagini “Violenza di genere e tutela delle fasce deboli della popolazione”.

I ragazzi presenti invece durante la scena, dopo aver tentato di fermare la violenza dell’uomo, si erano recati presso la stazione dei carabinieri Vomero per denunciare il fatto ma come affermato da Francesco (leggi qui l’articolo con le sue dichiarazioni, ndr) in quel momento non era possibile ricevere denunce visto l’orario (erano le due di notte) e che comunque serviva la denuncia da parte della parte lesa.

