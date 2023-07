[ESCLUSIVA]. Ragazza picchiata in strada a Napoli, parla uno dei giovani intervenuti per difenderla: “Non abbiamo avuto paura”

PUBBLICITÀ

“Non ho avuto paura, anzi ero disposto ad affrontare quell’uomo che stava picchiando selvaggiamente la ragazza ma io ero con la mia fidanzata che nel frattempo era svenuta ed era molto impaurita”. A parlare è Francesco, uno dei ragazzi intervenuti durante il violento litigio della coppia in via Orazio, il cui video è diventato virale nelle ultime ore. Francesco ricostruisce quei brutti momenti: “Ero al bar con la mia ragazza ed altri amici, all’improvviso mentre ero girato ho sentito rumori di schiaffi. Ma ero di spalle e non avevo capito chi fosse stato e cosa stesse succedendo”. Dunque le violenze erano iniziate già prima di quelle documentate nel video diffuso sui social.

“Sì già fuori al bar le aveva dato uno forte schiaffo, infatti quando mi sono girato ho visto quella ragazza piangere e lui che urlava dicendole di entrare subito in auto. Poi lui ha continuato ad arrabbiarsi e le ha dato altri schiaffi, talmente forti che ho avuto paura anche io. Non sapevo se fosse armato o altro, sicuramente era molto alterato ma sono voluto intervenire lo stesso perché ho temuto il peggio per quella ragazza”, racconta Francesco. “Lui la continuava a picchiarla anche in auto mentre lei tentava di difendersi mettendo le mani avanti, così ho deciso in modo impulsivo di dare dei calci all’auto. Questo gesto è servito per distrarlo, infatti è sceso e voleva affrontarmi. Ma con me c’era la mia ragazza che si è sentita male. Se avessi fatto a botte non l’avrei potuta soccorrere, così ho deciso di pensare a lei. Il ragazzo nel frattempo si è messo in auto ed è andato via”.

PUBBLICITÀ

La scena è stata filmata da alcune ragazze che erano affacciate al balcone, che poi hanno girato il video tramite Airdrop a Francesco. “Sono stati chiamati i carabinieri ma non sono intervenuti, hanno detto che era necessaria la denuncia da parte della vittima. E’ stato bruttissimo assistere a questa scena, speriamo che la ragazza stia bene”. Il filmato è stato acquisito dalle polizia che pare abbia già identificato l’aggressore. Novità potrebbero esserci già nelle prossime ore.