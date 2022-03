Ragazzine vanitose nei guai a Napoli, scoperte a rubare rossetti e cosmetici in un negozio

Gli agenti del Commissariato San Paolo, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in viale Augusto presso un esercizio commerciale per la segnalazione di un furto. I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da un dipendente il quale ha raccontato che, poco prima, aveva fermato due ragazze che avevano oltrepassato le casse facendo scattare l’allarme sonoro antitaccheggio. Gli agenti hanno identificato le due giovani per una 20enne e una 15enne, entrambe napoletane, trovandole in possesso di 20 articoli di cosmetica per un valore complessivo di circa 100 euro e le hanno denunciate per furto aggravato. Infine, la minore è stata affidata ai genitori mentre la merce è stata restituita al responsabile dell’attività commerciale.

Falsi addetti a spedizioni si impossessano di due bancali di cosmetici: arrestati

Dopo l’arresto del 10 novembre scorso di un dipendente che rubava cosmetici nella ditta per cui lavorava, con il recupero di prodotti per un valore di circa 50mila euro, i carabinieri di Crema hanno portato a termine il 18 febbraio un’altra operazione di servizio, sempre in materia di furti e truffe di prodotti di bellezza, arrestando due truffatori che, indossando le divise di una delle più note imprese del settore logistico per carpire la fiducia dei titolari, erano riusciti ad impossessarsi di due bancali di cosmetici.

Sono stati quindi arrestati in flagranza per truffa aggravata, sostituzione di persona e falsificazione di targhe due cittadini italiani di 48 e 64 anni, residenti in provincia di Napoli e con numerosi precedenti penali a carico. I due uomini si fingevano corrieri alle dipendenze delle più note aziende del settore della logistica, ma in realtà la merce che ritiravano non sarebbe mai stata consegnata ai destinatari. La mattina del 18 febbraio i due truffatori sono entrati in azione presso una ditta di cosmetica di Crema, ma l’intervento immediato dei carabinieri ha consentito di bloccarli, arrestarli e restituire tutto il maltolto ai proprietari della ditta.