Allarme bomba fuori la scuola a Napoli, evacuati gli studenti: artificieri sul posto

Pochi minuti fa i Carabinieri del nucleo artificieri di Napoli sono intervenuti a corso Malta presso l’istituto Alberghiero Ferraioli per un allarme bomba. Pare che la minaccia sia giunta alla dirigente scolastica via mail. Visto che l’istituto scolastico ha una succursale in via Gorizia si sta effettuando per scrupolo un sopralluogo anche in quel complesso dove al piano superiore c’è una scuola elementare. Tutti gli studenti sono usciti e sono in corso gli accertamenti dei Carabinieri.

AGGIORNAMENTO – Dopo il sopralluogo dei militari non sono emersi ordigni e l’area è stata completamente bonificata. Gli studenti sono state fatti uscire durante i controlli dei Carabinieri, che stanno svolgendo accertamenti sui responsabili del falso allarme.

DAL NOSTRO ARCHIVIO [17/03/22] | Choc nella scuola a Napoli, vermi ed insetti nei pasti per i bambini

È choc a Ponticelli, nella periferia orientale di Napoli. Nei pasti serviti ai bambini della scuola San Giovanni Bosco sono stati ritrovati vermi e i cosiddetti “pappici”, ossia gli insetti della pasta. Diversi genitori degli alunni si sono rivolti allarmati al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.

“Purtroppo la mensa che serve nella scuola dei miei figli e dei miei nipoti ha servito tutto il pranzo con i pappici all’interno ed ora vorremmo che ci si assicuri delle condizioni igieniche della ditta che serve questi pasti.”- racconta uno dei genitori.

La situazione, però, non è stata registrata soltanto nell’istituto di Ponticelli. Infatti in diverse scuole compresi nel territorio compreso tra Barra, San Giovanni a Teduccio e Ponticelli, come all’istituto comprensivo ‘Madre Claudia Russo – Solimena’ di Barra, sono stati ritrovati insetti nei pasti serviti ai bambini.

“Abbiamo allertato l ‘Asl che sappiamo già essere intervenuta con i nas che dovrà effettuare scrupolosi controlli sulle ditte coinvolte nei servizi di mensa scolastica nel territorio in questione. Gli insetti della pasta sono spesso indice di cattive condizioni di conservazione dei prodotti, per cui chiediamo che si verifichi, presso le ditte, soprattutto lo stoccaggio dei prodotti alimentari. I controlli dovranno essere ampi, partendo dalle ditte per arrivare alle singole scuole dove avviene lo scodellamento dei pasti. Su queste cose non si scherza.”- ha dichiarato il Consigliere Borrelli.