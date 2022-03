Estate 2022, accordo Algida-Barilla: arrivano i gelati Pan di Stelle, Baiocchi, Ringo e Gocciole

In vista dell’estate 2022, Algida e Barilla hanno rivelato al mondo la loro partnership. Una collaborazione con un unico scopo: rendere impossibile superare la prova costume! Ecco tutti i gelati che verranno messi in commercio.

Algida e Barilla collaborano, a breve i gelati Pan di Stelle, Ringo, Gocciole e non solo

Le due grandi aziende Algida e Barilla hanno appena annunciato che, quest’estate, saranno messi in commercio nuovi gelati. Questi saranno ispirati ad alcuni dei famosissimi biscotti della Mulino Bianco (marchio Barilla). Quindi, ecco che a breve vedremo in vendita la versione gelato di Ringo, Pan di stelle (cono e biscotto), Baiocchi. Ma anche Gocciole e Togo.

I gelati saranno prodotti nello stabilimento Unilever a Caivano

I nuovi gelati, frutto della partnership, saranno prodotti in provincia di Napoli. In particolare, saranno creati a Caivano, in uno stabilimento Unilever tra i più grandi a livello internazionale.

Quali prodotti verranno messi prima in commercio

Non c’è ancora una data certa per il lancio dei nuovi prodotti. Tuttavia, sappiamo che i gelati Algida-Barilla che per primi vedremo esposti sui tipici tabelloni dei bar – e quindi messi in commercio – saranno Pan di Stelle, Baiocchi e Ringo. Mentre solo nei messi successivi verranno resi disponibili anche quelli ispirati a Gocciole e Togo.

Le parole del General Manager Unilever

“La partnership con Barilla nasce da valori e ambizioni condivisi. Abbiamo colto, così, la grande sfida di trasformare alcuni degli snack e dei biscotti italiani più apprezzati in gelati, capaci di offrire un’esperienza organolettica coerente ma inedita“. Rivela in un’intervista Quirino Cipollone, Vice Presidente e General Manager Unilever Ice Cream Italy.

Il commento della Vice Presidente Marketing Mulino Bianco

Anche Julia Schwoerer, Vice Presidente Marketing Mulino Bianco e Pan di Stelle commenta il sodalizio: “Siamo soddisfatti di poter contare su un partner come Algida, che rappresenta l’eccellenza in questo settore. Siamo certi che grazie alla sua expertise, i nostri prodotti possano essere fruiti in un diverso formato, ideale per la stagione estiva, mantenendone intatta l’essenza“.