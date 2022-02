Rapina al distributore a Giugliano, benzinaio picchiato e incasso rubato [Video]

Una violenta rapina. Con annesso pestaggio. E’ quello che andato in scena ieri sera presso un distributore di carburante in via Oasi sacra a Giugliano. Raid, come spesso accade, immortalato dalle immagini di videosorveglianza che, si spera, possano adesso aiutare gli inquirenti a rintracciare i responsabili. Erano da poco trascorse le 21,30 quando in tre, col volto coperto da felpe con cappuccio e sciarpe, si sono avvicinati al benzinaio a quell’ora di turno. Sotto minaccia di una pistola si sono fatti consegnare l’incasso poi uno di loro, con felpa bianca e nera, si è avvicinato al giovane iniziando a colpirlo con il calcio della pistola alla testa. Il giovane è così franato in terra mentre il bandito, con modi aggressivi, gli urlava contro forse tentando di farsi consegnare le chiavi per poter entrare all’interno del gabbiotto del distributore. Un’altra persona all’esterno del distributore ha alzato le mani rimanendo immobilizzata dalla paura. Attimi dunque di vero terrore per il giovane che si è visto più volte puntare la pistola in faccia prima che i banditi scappassero via. Le immagini sono state acquisite dalle forze dell’ordine che sperano quanto prima di risalire ai responsabili.