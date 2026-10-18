Rapine ai distributori tra Arzano e Casoria, in manette due 17enni

Una lunga scia di raid. Quelli effettuati da due minori finiti in manette grazie ad un intervento repentino e mirato degli uomini del commissariato di Secondigliano (guidati dal commissario capo Alessandro Petrazzuolo, ispettore capo Luca Boccia). Questo il bilancio tutti in positivo del fine settimana per i ‘fantasmi’, ossia gli uomini della squadra investigativa ed operativa del commissariato riusciti a risalire ai presunti autori di due rapine effettuate ad Arzano e Casoria, due ‘colpi’ immortalati dai circuiti di videosorveglianza delle stazioni di servizio.

In manette sono così finiti due giovanissimi accusati di rapina aggravata, resistenza, lesioni e porto abusivo di arma.

I due soggetti, in sella ad un scooter di grossa cilindrata e con il volto coperto, sono stati sorpresi e inseguiti subito dopo aver messo a segno ben quattro rapine tra Casoria ed Arzano dagli uomini del VII Distretto e durante la fuga avrebbero anche tentato di disfarsi della pistola utilizzata per commettere le rapine.

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Sono stati raggiunti e bloccati non prima che ne nascesse un insegnamento pericoloso per le strade dell’hinterland napoletano ed una colluttazione con gli agenti che non hanno perso il sangue freddo durante l’ inseguimento a causa delle manovre spericolate messe in scena dai due. La prima segnalazione riguardava una rapina realizzata presso il distributore Ip di via Remo De Feo ad Arzano: gli agenti si sono subito recati sul posto e, dopo l’inseguimento, hanno bloccato il primo rapinatore in piazza Zanardelli, nel centro di Secondigliano. Il secondo è stato invece bloccato a San Pietro a Patierno. Addosso i due avevano circa 1300 euro, ritenuto provento delle rapine: i due 17enni, senza precedenti, sono figli di professionisti di Secondigliano e frequentano ancora le scuole superiori.

In totale sono una ventina le rapine messe a segno dalla fine del 2025 e dietro alcune delle quali, secondo gli investigatori, potrebbero esserci proprio i due giovani sulle cui tracce vi erano gli uffici investigativi di mezza provincia a nord di Napoli.

Le indagini proseguiranno per ricostruire tutte le precedenti rapine. Particolare che verrà chiarito con gli approfondimenti previsti nelle prossime ore. L’ operazione di polizia giunge pochi giorni dopo l’insediamento del nuovo Questore Fausto Lamparelli che proprio durante la cerimonia ha espresso tutta la sua preoccupazione per la deriva violenta dei giovani a Napoli.