Rapina in trasferta di un Patek Philippe da 40mila euro, scarcerati Gennarelli e La Mattera

Arrestati per rapina, vedono aprirsi le porte del carcere Gennaro Gennarelli e Luca La Mattera. I due avevano ricevuto la notifica dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Pesaro Dottor Giacomo Gasperini perché gravemente indiziati di aver commesso due rapine di orologi. In particolare una rapina ai danni di una coppia durante la quale portavano via un orologio Patek Philippe Nautilus di oltre 40mila euro; in quell’occasione provocavano ad una delle vittime lesioni guaribili in 12 giorni; una seconda rapina era invece avvenuta a Senigallia ove si appropriavano di un Rolex Daytona Paul Newman. I due, difesi dagli avvocati Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord e Fabio Segreti del Foro di Napoli, erano stati portati in carcere; sottoposti ad interrogatorio di garanzia si erano avvalsi della facoltà di non rispondere. Il giudice per le indagini preliminari ha concesso gli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni.