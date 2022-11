Rateizzazione bollette, taglio al reddito di cittadinanza e aiuti a famiglie: le prime mosse del governo Meloni

L’opzione di andare in pensione con 41 anni di contribuzione “non è esclusa ma nell’ambito della voce ci dovrà essere qualche compensazione, può essere che qualche economia derivi dal Reddito di cittadinanza e qualche altra da qualche altra voce”. A dirlo è il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti rispondendo alle domande dei parlamentari durante la sua audizione davanti alle commissioni riunite sulla Nadef.

Riguardo alle pensioni il ministro fa sapere inoltre che firmerà proprio oggi il decreto per l’adeguamento degli assegni “in base alle risultanze dei dati ISTAT, come previsto dalla normativa vigente”. “Si determinerà un aumento della relativa spesa del 7,3 per cento”, ha spiegato Giorgetti.

Bollette, allo studio la rateizzazione

“Sono infine allo studio interventi predisporre uno strumento che renda possibile la rateizzazione degli oneri per l’energia elettrica”.

In manovra 21 mld per contrasto crisi energetica

Il titolare dell’Economia ha poi spiegato che “in considerazione dell’incertezza del quadro economico di riferimento, il Governo è intenzionato a destinare le risorse disponibili per il 2023, circa 21 miliardi, al contrasto della crisi energetica, favorendo al contempo politiche di contenimento dei consumi e di risparmio energetico”. “In particolare, si prevede il rinnovo per i primi mesi del 2023 delle misure relative ai crediti di imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia e gas, al contenimento degli oneri generali di sistema per le utenze di energia elettrica e gas, al taglio al 5 per cento dell’IVA sui consumi di gas e alla proroga delle agevolazioni tariffarie per i consumi elettrici e di gas in favore degli utenti domestici economicamente svantaggiati”, ha aggiunto.

“Sull’aggiornamento del Pnrr ribadisco la nostra piena e ferma determinazione a portarlo a terra nel più breve tempo possibile. A quadro normativo attuale il piano non si riesce a fare nei tempi previsti, urge una revisione di quel quadro e che la discussione Ue arrivi a una positiva conclusione. Questo ci consentirebbe di rendere realistico il piano stesso”, ha dichiarato ancora Giorgetti rispondendo alle domande dei parlamentari durante la sua audizione davanti alle commissioni riunite sulla Nadef.

Nuovo decreto aiuti in Cdm di giovedì

Il nuovo decreto aiuti contro il caro energia sarà approvato in Consiglio dei ministri nella serata di domani. Lo conferma il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, a margine dell’audizione sulla Nadef.

Giorgetti: “Intendiamo riproporre taglio cuneo”

“Il cuneo fiscale faceva parte del piano di governo di maggioranza, ne parleremo oggi. Scade il 31 dicembre, intendiamo riproporlo e questo richiede compensazione nell’ambito della stessa voce”, le parole di Giorgetti. L’argomento sarà affrontato oggi nell’incontro con i sindacati.

Inflazione, governo valuta premio fino a 3mila euro per dipendenti

“Stiamo valutando l‘introduzione di una sorta di premio o indennità fino a tremila euro da parte delle imprese che in esenzione totale di contributi e tasse vogliano aiutare i dipendenti contro il caro inflazione. Lo Stato riconoscerà al netto tale e quale lo sforzo fatto dalle imprese L’hanno presentata in Germania”, e “la riproporremo tale e quale sul nostro territorio.

