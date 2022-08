Reddito di cittadinanza di agosto, l’Inps anticipa i pagamenti

Alcuni beneficiari del reddito di cittadinanza potrebbe ricevere la ricarica un giorno prima del 27 agosto, poiché la data consueta cade sabato. Altri invece hanno incassato il contributo mensile prima di Ferragosto.

Come avvengono i pagamenti anticipati del reddito di cittadinanza

Quando si parla dei pagamenti automatici che vengono erogati nei confronti dei cittadini titolari del beneficio a sostegno del reddito, ovvero il reddito di cittadinanza, occorre evidenziare un aspetto essenziale.

Infatti, al contrario di quanto ancora molti cittadini pensano, a proposito dei pagamenti legati al reddito di cittadinanza, attualmente non viene stilato alcun tipo di calendario mensile da parte dell’INPS in riferimento alle date ufficiali che ogni mese saranno rispettate per gli accrediti sull’apposita carta elettronica.

PAGAMENTI ANTICIPATI AD AGOSTO

Per quanto riguarda la data anticipata dei pagamenti sul RdC di agosto, ovvero quella riservata per i nuovi titolari, questa sarebbe caduta proprio il 15 agosto, considerato un giorno festivo. Allo stesso tempo, occorre anche evidenziare che vi potrebbero essere variazioni in merito al calendario tradizionale dei pagamenti per il reddito di cittadinanza, anche quando ci si riferisce a quella platea di cittadini che hanno già percepito una, o anche più di una, mensilità del RdC. Effettivamente, il ventisettesimo giorno del mese di agosto cadrà di sabato.

Reddito di Cittadinanza, cambia la modalità della domanda: lavorare sarà un obbligo

Dal 15 luglio 2022 è stata aggiornata la domanda telematica di Reddito di cittadinanza e Pensione di cittadinanza, che recepisce le modifiche introdotte dalla legge 30 dicembre 2021. La domanda sarà disponibile a due indirizzi web:

– www.redditodicittadinanza.gov.it nella sezione “Richiedi o accedi”;

– www.inps.it/prestazioni-servizi/reddito-di-cittadinanza-e-pensione-di-cittadinanza.

Dunque attenzione alle modifiche introdotte all’articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 4/2019 che prevede che la domanda di Rdc, resa dall’interessato all’INPS per sé e tutti i componenti maggiorenni del nucleo, tenuti agli obblighi connessi alla fruizione del Rdc – equivale a Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro. Infine quest’ultima è trasmessa dall’INPS all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, ai fini dell’inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro.

LA DICHIARAZIONE PER IL REDDITO DI CITTADINANZA

La domanda di Rdc che non contiene tale dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro è improcedibile. Pertanto, il richiedente il beneficio in argomento, valorizzando con apposito flag le dichiarazioni contenute nei quadri F e G del modello disponibile in procedura, è reso consapevole che la domanda di Reddito di Cittadinanza equivale a dichiarazione di immediata disponibilità per se stesso e per tutti i componenti del nucleo familiare tenuti agli obblighi connessi alla fruizione del Rdc.

Le integrazioni necessarie a completare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro devono essere fornite entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio o, comunque, entro i tempi richiesti per la sottoscrizione dei Patti per il lavoro o dei Patti per l’inclusione sociale.