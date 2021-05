Aperta un’inchiesta sulla morte di Riccardo Bellopede, il 18enne che ha perso ieri la vita nel Modenese, dove era in corso una festa di nozze. Il ragazzo, residente a Coreggio, sarebbe fuggito dove si erano riuniti alcuni parenti dopo un matrimonio per gioco. Mentre erano in atto alcuni gavettoni, difatti, Riccardo ha abbandonato la zona e, quel clima di gioco, in pochissimo tempo si è trasformato in un vero e proprio dramma.

Il ragazzo, che era testimone dello sposo, quando ha superato il passo carraio, è finito accidentalmente in strada sulla traiettoria di un Fiat Doblò guidato da un 43enne bolognese. Come riporta Reggionline il conducente non ha avuto il tempo di frenare e, l’impatto, è risultato fatale. Inutili i soccorsi, giunti tra le urla strazianti dei parenti che hanno assistito al piccolo ricevimento.

“Era un ragazzo buono e solare, amico di tutti. Condivideva al clima sereno della classe, cercando di mettere in luce il positivo in ogni situazione”, queste le parole scritte in un messaggio in ricordo dello studente.

Le origini di Riccardo

La famiglia di Riccardo era originaria di Marcianise, con il padre che da anni si è trasferito nel Reggiano per lavoro. Lo stesso 18enne ha sempre vissuto in Emilia. Intanto, come da prassi, il furgone è stato sequestrato. Sulla salma del 18enne dovrebbe essere effettuato l’esame autoptico nei prossimi giorni.