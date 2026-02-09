Rissa ai baretti a Capodanno, 9 ragazzi denunciati nel Casertano

PUBBLICITÀ

La Polizia di Stato di Caserta ha denunciato 9 giovani, di età compresa tra in 24 e i 34 anni, ritenuti responsabili di una violenta rissa verificatasi la sera del 31 dicembre scorso in centro urbano, nei festeggiamenti precedenti la notte di capodanno. In particolare, i Poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Marcianise, unitamente alla Polizia Municipale di Marcianise, a seguito della segnalazione di una rissa avvenuta in pieno centro, ha avviato un’articolata attività di polizia al fine di poter identificare tutti i soggetti coinvolti.

L’analisi dei video

All’esito degli approfondimenti investigativi e ad un’attenta analisi delle immagini di video sorveglianza disponibili, è stato possibile ricostruire una più precisa dinamica dei fatti. In effetti, un gruppo di giovani, la sera del 31 dicembre scorso, durante i festeggiamenti in piazza in vista della fine dell’anno, hanno iniziato a litigare per futili motivi. La discussione è poi degenerata in azioni violente, inclusi schiaffi, pugni e l’uso di bottiglie in vetro come strumenti di offesa. A causa della rissa, alcuni di loro hanno riportato delle lievi lesioni, per le quali sono stati trasportati al pronto soccorso di Aversa.

Identificate 9 persone

Concluse le attività di individuazione ed identificazione di coloro che hanno partecipato alla rissa, nove persone, tutte maggiorenni, sono state denunciate in stato di libertà all’Autorità giudiziaria. Inoltre, in occasione degli accertamenti sulla vicenda, la Divisione Anticrimine della Questura di Caserta ha avviato l’istruttoria finalizzata all’emissione della misura di prevenzione del Daspo urbano, provvedimento che vieta l’accesso agli esercizi pubblici e locali di intrattenimento, come bar, ristoranti e pub, presenti in aree urbane specifiche di Marcianise, nonché di stazionare nelle immediate vicinanze dei locali.

Foglio di via per altri ragazzi

In aggiunta, nei confronti di alcuni dei soggetti coinvolti, è stato avviato l’ulteriore procedimento amministrativo per l’adozione del “foglio di via” dal Comune di Marcianise, che consiste nell’ allontanare soggetti ritenuti socialmente pericolosi dal comune (diverso da quello di residenza) nel quale si sono resi protagonisti di condotte pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica.