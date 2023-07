Rogo della ‘Venere degli stracci’ a Napoli, fermato l’autore: è un clochard di 32 anni

PUBBLICITÀ

Individuato a tempo di record il presunto responsabile del rogo della Venere degli stracci, l’opera moderna di Pistoletto data alle fiamme stanotte. Si tratta di un clochard di 32 anni. Su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, la Polizia di Stato ha sottoposto a fermo di S.I., cl. ’91, senza fissa dimora, per il reato di incendio e distruzione di beni culturali.

Le indagini svolte dalla Squadra Mobile e da personale del Commissariato Decumani, attraverso le immagini del sistema di video sorveglianza cittadina, hanno consentito di individuare il probabile autore e rintracciarlo in una mensa sita in via Marina.

Il provvedimento eseguito è una misura precautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e il destinatario della stessa è persona sottoposta alle indagini e quindi presunto innocente fino a sentenza definitiva.

Rogo della ‘Venere degli stracci’, Pistoletto: “Ha prevalso la società stracciona”

Michelangelo Pistoletto ammette che la prima reazione, quando ha saputo che la sua Venere degli Stracci, a Napoli, era stata distrutta da un incendio “è stata di un forte controllo dell’emozione, perché la ragione deve vincere, sempre“. “Ma dall’altra parte l’emozione e la ragione esistono sempre e sono una dualità che deve trovare un accordo, un bilanciamento, un’armonia“, aggiunge. Poi, ammette: “Questa società stracciona purtroppo ha preso il sopravvento, è come un’autocombustione del lato peggiore dell’umanità“.

“La Venere degli Stracci rappresenta proprio questa dualità, due elementi contrastanti, la bellezza senza fine e il degrado continuo” , spiega l’artista. “Due elementi contrari che sono forse uno più emozione e l’altro più ragione, non lo so. Ma si incontrano per rigenerare la società, per rappresentare la rigenerazione di questi stracci, di questi detriti che stiamo creando“. E per Pistoletto “sono detriti non solo sono fisici ma intellettuali, morali, sociali, politici“. “E quindi la Venere rappresenta la venerabilità, c’è un concetto profondo e anche morale di incredibile portata – conclude – e questa incredibile portata deve rigenerare la società stracciona“.