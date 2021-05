Il cuore grande di Paolo Rossi continua a battere, nella memoria dei tifosi e nelle righe scritte nel suo testamento. Per la sua famiglia e per le sue figlie. Ed è proprio per loro che è dedicata una parte di eredità, non materiale, ma d’amore. «Rose rosse per ogni compleanno delle mie figlie», è una delle volontà dell’indimenticato campione morto lo scorso 9 dicembre. «Auguri mia Principessa. Con tutto l’amore di sempre. Papà», sono le parole per il compleanno di una delle due bambine di Paolo Rossi accompagnate da nove rose rosse, esattamente quanti sono gli anni. A rivelarlo è la moglie Federica Cappelletti a Il Corriere Veneto.

Le parole della moglie di Paolo Rossi

«Uno dei pensieri che più lo tormentavano – ha detto la donna – era l’idea di non veder crescere le nostre due bambine, che hanno 9 e 11 anni, e di non essere al loro fianco nei momenti speciali. Fino all’ultimo Paolo Rossi ha sperato di sconfiggere il male ma inevitabilmente, nei momenti di sconforto, abbiamo parlato di cosa sarebbe successo se avesse perso la sua battaglia. E se Alessandro ormai è un uomo adulto, capace quindi di elaborare e superare la perdita di un genitore, la preoccupazione di mio marito era rivolta soprattutto al futuro delle figlie più piccole».

Per loro quindi è dedicato uno dai suoi ultimi desideri: esserci – in qualche modo – ai compleanni delle sue figlie. «Paolo Rossi mi ha chiesto di regalare loro un mazzo di rose rosse: tanti fiori quanto l’età che festeggeranno. E mi ha chiesto di farlo per sempre, compleanno dopo compleanno: fino a quando io ci sarò, le nostre figlie riceveranno un mazzo di fiori e un biglietto d’auguri del loro papà», ha spiegato Federica Cappelletti.

