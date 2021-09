Non ce l’ha fatta Luca Noviello, il 26enne vittima di un incidente una decina di giorni fa, nella notte tra sabato e domenica, sulla strada che da Salerno porta a Vietri. Dopo aver trascorso una serata insieme agli amici, Luca stava rientrando a casa in sella al suo scooter quando, nel cuore della notte, per motivi ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo sul quale viaggiava. Le condizioni del giovane, soccorso dai volontari del 118, sono apparse subito molto gravi. Ricoverato presso l’ospedale Ruggi, il 26enne ha lottato per più di una settimana tra la vita e la morte. Ieri mattina, poi, la tragica notizia. La famiglia ha deciso di donare gli organi.

Il cordoglio per la morte di Luca Noviello

“Sono quelle notizie che non vorresti mai ricevere – ha detto Giovanni De Simone, sindaco di Vietri sul Mare – purtroppo Luca non ce l’ha fatta, l’intera cittadinanza vietrese si raccoglie attorno al dolore della famiglia“.

Cordoglio anche da parte della Salernitana che sui propri canali ufficiali, ha scritto: “L’U.S. Salernitana 1919, la proprietà, i dirigenti, i giocatori e tutto lo staff si stringono attorno al dolore che ha colpito Ciro Noviello, amministratore unico di Autosele, sponsor partner della Salernitana, per la tragica scomparsa del figlio Luca”.

“Luca non ce l’ha fatta – ha detto il teologo e amico della famiglia Noviello, don Antonio Landi -. Era diventato il figlio per cui ogni padre e madre hanno pregato; il fratello di chi vive con gioia e spensieratezza l’età della gioventù; l’amico con il quale condividere le attese e le speranze per i giorni futuri. Ora Luca è con il Padre celeste al quale l’abbiamo affidato; ci guarda non dall’alto né dal basso, ma dal cuore di Dio, e chiede per tutti noi il dono della consolazione e la forza necessaria per affrontare la quotidianità, più vuota senza di lui. A-Dio, Luca”. I funerali del 26enne si svolgeranno domani a Vietri.