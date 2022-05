Salmonella, ministero della Salute segnala richiamo wustel a marchio Fiorucci

Un nuovo avviso di richiamo di prodotti alimentari per rischio microbiologico è stato lanciato in queste ore dal Ministero della salute attraverso un’apposita sezione del suo sito ufficiale, in modo da salvaguardare la salute dei consumatori. Questa volta il richiamo precauzionale riguarda un lotto di WURSTEL POLLI MPACK 3X100 GR a marchio FIORUCCI “poiché è stata riscontrata la presenza di Salmonella spp” da parte del produttore. Sono interessate le confezioni con il numero di lotto 2260048000 e termine minimo di conservazione 27/06/2022.

I WURSTEL sono stati prodotti da Cesare Fiorucci SpA nello stabilimento attivo sa Santa Palomba. La vendita del prodotto é stata tempestivamente bloccata dai supermercati che commercializzano i wurstel incriminati. Per precauzione, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda di non consumare il prodotto con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione segnalato. Qualora siate in possesso di una rimanenza di wurstel, potete restituirla al punto vendita e verrà sostituita gratuitamente.