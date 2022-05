Il 9 maggio non delude i fan, il nuovo album di Liberato fuori poco prima di mezzanotte

Ormai da alcuni anni la data del 9 maggio è particolarmente importante per Liberato e tutti i suoi fan. Infatti, a partire dal suo primo singolo intitolato proprio a questa giornata, ogni 9 maggio il cantante – la cui identità è ancora sconosciuta – regala sorprese. Che sia un concerto o l’uscita di una canzone, i fan di Liberato lo sanno bene: il nove maggio c’è da aspettarsi qualcosa.

Nove maggio: “Liberato canta ancora”

Anche quest’anno le aspettative non sono state disattese. Infatti, dopo quasi un anno di silenzio (l’ultima pubblicazione risaliva a giugno 2021), sui profili social dell’artista è comparsa l’immagine di una mano che tiene una rosa. Sotto, una didascalia che non lasciava spazio alle incertezze: “Liberato canta ancora“. Post che ha iniziato a scatenare i fan, anche perché il 9 maggio è una data particolare per l’artista misterioso. Nove maggio è il suo primo singolo uscito nel 2017 e, un anno dopo, è la data del primo concerto sul lungomare di Napoli. In questa occasione, fece scalpore l’ingresso di Liberato, che arrivò a bordo di una barca.

L’album rilasciato pochi minuti prima della mezzanotte

Pochi minuti prima della mezzanotte, quindi del termine della giornata del nove maggio, su Youtube e su altre piattaforme, l’artista ha rilasciato ufficialmente il nuovo album. Si chiama “Liberato II” ed è composto da 7 canzoni: Partenope, Nun ce penzà, Nunneover, Anna, Guagliuncella napulitana, Cicerenella, ‘Na storia ‘è ‘na sera.

Partenope, il singolo d’apertura

Il singolo d’apertura del nuovo album si intitola “Partenope”. La canzone è accompagnata da un video in costume firmato da Francesco Lettieri – con la partecipazione di Giacomo Rizzo e Tonia Laterza – che l’ha realizzato all’interno del Palazzo Reale di Napoli. Il singolo è nel classico stile del cantautore misterioso: le sfumature della canzone napoletana vengono messe al servizio delle sonorità tipiche della scena contemporanea, riuscendo a mettere d’accordo tutti.