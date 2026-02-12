Salvatore Giordano morto dopo il crollo alla Galleria Umberto, dopo 12 anni si chiude processo

Dopo quasi dodici anni si avvia alla conclusione l’iter giudiziario sulla morte di Salvatore Giordano, il ragazzo di 14 anni deceduto nel 2014 a seguito del crollo di calcinacci dalla Galleria Umberto I di Napoli. Domani il procedimento approderà davanti alla IV Sezione della Corte di Cassazione, ultimo passaggio di una vicenda che ha profondamente scosso l’opinione pubblica. La tragedia, avvenuta nel cuore della città, aprì un lungo contenzioso giudiziario portato avanti con determinazione dalla famiglia del giovane, nel tentativo di ottenere verità e giustizia.
«Si conclude una vicenda che ritengo vergognosa oltre che dolorosa», afferma l’avvocato Sergio Pisani, legale della famiglia Giordano. «Dopo quasi dodici anni di attesa, spero che almeno da domani i responsabili abbiano la decenza di risarcire questa famiglia». Con la decisione attesa dalla Suprema Corte si chiude così un capitolo giudiziario durato oltre un decennio, legato a una delle pagine più drammatiche della cronaca recente napoletana.