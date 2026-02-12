PUBBLICITÀ
HomeCronacaSalvatore Giordano morto dopo il crollo alla Galleria Umberto, dopo 12 anni...
CronacaCronaca locale

Salvatore Giordano morto dopo il crollo alla Galleria Umberto, dopo 12 anni si chiude processo

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Salvatore Giordano morto dopo il crollo alla Galleria Umberto, dopo 12 anni si chiude processo
Salvatore Giordano morto dopo il crollo alla Galleria Umberto, dopo 12 anni si chiude processo
PUBBLICITÀ

Dopo quasi dodici anni si avvia alla conclusione l’iter giudiziario sulla morte di Salvatore Giordano, il ragazzo di 14 anni deceduto nel 2014 a seguito del crollo di calcinacci dalla Galleria Umberto I di Napoli. Domani il procedimento approderà davanti alla IV Sezione della Corte di Cassazione, ultimo passaggio di una vicenda che ha profondamente scosso l’opinione pubblica. La tragedia, avvenuta nel cuore della città, aprì un lungo contenzioso giudiziario portato avanti con determinazione dalla famiglia del giovane, nel tentativo di ottenere verità e giustizia.

«Si conclude una vicenda che ritengo vergognosa oltre che dolorosa», afferma l’avvocato Sergio Pisani, legale della famiglia Giordano. «Dopo quasi dodici anni di attesa, spero che almeno da domani i responsabili abbiano la decenza di risarcire questa famiglia». Con la decisione attesa dalla Suprema Corte si chiude così un capitolo giudiziario durato oltre un decennio, legato a una delle pagine più drammatiche della cronaca recente napoletana.

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati