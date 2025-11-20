Schiacciato dal carico che stava trasportando, camionista perde la vita a Marcianise

PUBBLICITÀ

Schiacciato dal carico che stava trasportando. E’ così che ha perso la vita Marian Marin Broasca, 51enne di nazionalità rumena, alla guida di un mezzo che trasportava grossi blocchi di cemento sulla Sp 335 a Marcianise.

L’incidente si è verificato all’altezza dello store ‘Handy Fai da te’. Forse a causa di una brusca frenata, il carico non ben legato è scivolato dal vano contenitore finendo nella cabina del mezzo. Il camionista è rimasto schiacciato dai blocchi di cemento e per lui non c’è stato scampo.

Alcuni automobilisti e avventori dei negozi hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Marcianise e del comando provinciale di Caserta che hanno liberato l’uomo oramai senza vita dalle lamiere e dai carichi di cemento con l’ausilio di una gru. I sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso del camionista.

Sul posto due pattuglie della polizia locale di Marcianise che hanno gestito il traffico in tilt.