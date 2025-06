Scippano collanina a Napoli poi travolgono un agente: presi due malviventi

PUBBLICITÀ

La Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal GIP presso il Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di due soggetti, di 31 e 18 anni, rispettivamente sottoposti alla custodia in carcere e agli arresti domiciliari, poiché evidenziati di concorso in rapina aggravata, lesioni personali aggravate e resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare, nel pomeriggio dello scorso 13 aprile, in corso Umberto, un Ispettore della Polizia di Stato in servizio presso la Squadra Mobile di Napoli, libero dal servizio, aveva notato che due giovani, a bordo di uno scooter, avevano appena perpetrato il furto con strappo di una catenina in oro ai danni di un turista straniero; pertanto, aveva raggiunto e bloccato uno di essi prima che lo stesso risalisse sul mezzo condotto dall’altro.

Tuttavia, in quei frangenti, il conducente del mezzo aveva investito l’operatore, consentendo così al complice di divincolarsi. I due, quindi, erano riusciti a darsi alla fuga a piedi, abbandonando a terra sia lo scooter utilizzato, poi risultato rubato, che la catenina sottratta, restituita successivamente al legittimo proprietario.

Nella circostanza, il poliziotto aveva riportato lesioni giudicate guaribili in 7 giorni.

Il provvedimento in parola compendia le risultanze di un’attività di indagine, svolta da personale della Squadra Mobile, incentrata anche sull’analisi degli impianti di videosorveglianza presenti sul territorio cittadino, nonché sul rinvenimento, a seguito di perquisizioni domiciliari, di alcuni degli indumenti utilizzati dai predetti durante l’azione criminosa.

I due indagati sono stati rintracciati presso le rispettive abitazioni.

I provvedimenti eseguiti sono misure cautelari, disposte in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, ei destinatari delle stesse sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunte innocenti fino alla sentenza definitiva.

