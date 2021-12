Secondigliano, arrestato il fratello di Tina Rispoli: Vincenzo ‘o boxer preso dai carabinieri

Sono stati i carabinieri della Compagnia Stella a notificargli il provvedimento di arresto presso la sua abitazione di Secondigliano. E’ così finito in manette Vincenzo Rispoli ‘o boxer, fratello della più nota Tina Rispoli moglie del cantante Tony Colombo ed ex consorte di Gaetano Marino. Rispoli è finito in manette per un ordine di carcerazione. Deve scontare sette mesi e cinque giorni per violazioni inerenti la sorveglianza speciale. L’ordine di carcerazione è stato emesso dalla Corte di Appello di Napoli con i carabinieri che hanno eseguito l’arresto venerdì scorso.

L’articolo precedente: blitz contro i Marino, Tina Rispoli si difende

«Da molti anni, grido la mia totale estraneità alle condotte del mio ex defunto marito, nessuno mi ha creduto, ora finalmente la verità sta venendo a galla». A parlare è Tina Rispoli, per la quale, nell’ambito di un’inchiesta la Dda ha chiesto l’arresto, rigettato, invece, dal gip di Napoli Tirone. Le parole della donna giungono dopo l’operazione contro i Marino che la vede nel registro degli indagati.

«Un giudice della Repubblica Italiana, il gip la dottoressa Anna Tirone – continua Tina Rispoli – attraverso un lavoro certosino, logico, attento a leggere bene i fatti, ha evidenziato la mia totale estraneità da vicende criminali e ha collocato la mia persona nella giusta posizione, ero semplicemente la moglie di Gaetano Marino, nient’altro al di fuori di questo». «Credo nella giustizia e continuerò a farlo – conclude Tina Rispoli – con la sicurezza di una persona onesta e per bene. Ringrazio mio marito, Tony Colombo e i miei tre figli per la forza e il sostegno, loro sono l’unica famiglia a cui appartengo».