Nelle stesse ore in cui finiva nel registro degli indagati nell’ambito di un’operazione che ha coinvolto membri del clan Marino (leggi qui l’articolo), Tina Rispoli (ex moglie di Gaetano Marino ‘Moncherino’) pubblicava una storia in cui, insieme all’attuale marito Tony Colombo, si reca all’aeroporto di Capodichino con destinazione al momento ignota. L’ultima storia è di sole quattro ore fa mentre, sempre in aeroporto, dopo aver mangiato un panino abbraccia il marito.

Tra gli indagati c’è anche Tina Rispoli

Pentimenti e intercettazioni hanno dato il via alla retata nella periferia nord di Napoli. 32 gli indagati, 10 gli arresti disposti e 9 eseguiti. Il terribile e sanguinario clan Marino è finito così nel mirino degli inquirenti. Le accuse principali, stando a quanto emerge dal provvedimento firmato dal gip Anna Tirone, sono quelle di associazione mafiosa e traffico di droga.

Della prima accusa rispondono Roberto Manganiello, Maddalena Imperatore, Lorenzo Celentano, Mariano Isaia, Luigi Cioffi, Gaetano Magro, Crescenzo Marino, Mario Attrice, Immacolata Rispoli, Salvatore Sanges, Raffaele Barretta Francesco Montemurro e Marco Scaglione ritenuti tutti coinvolti negli affari della cosca che è capeggiata dai fratelli Marino. Gli altri indagati devono invece rispondere di spaccio e detenzione di droghe di ogni tipo. Manganiello e Imperatore, in particolare, le figure apicali del clan.

L’articolo precedente: il blitz contro il gruppo delle Case celesti

Ancora una stangata per i Marino delle Case celesti. Questa, in sintesi, l’operazione effettuata dalla squadra mobile. L’indagine ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare che compendia gli esiti di un’articolata attività investigativa svolta dalla polizia di Stato sotto il coordinamento della Procura di Napoli. L’inchiesta è incentrata su due individui che, nel quartiere Secondigliano, a bordo di uno scooter, avevano tentato di rapinare una donna del proprio orologio Rolex.

Le indagini hanno in seguito permesso di raccogliere indizi circa l’esistenza di due diversi gruppi, operativi nelle zone di Cappella a Pontenuovo, alle Case Nuove e a Gianturco, dediti alla vendita al dettaglio di diverse tipologie di sostanze stupefacenti, e hanno consentito agli investigatori di arrestare in flagranza di reato alcuni dei pusher e sequestrare diversi quantitativi di droga.

I nomi

Le accuse più importanti sono però quelle che coinvolgono lo storico gruppo delle Case celesti i cui ras sono accusati di associazione e traffico di droga. Manette per Roberto Manganiello, sua moglie Maddalena Imperatore, Ciro Peluso, Marco Scaglione, Lorenzo Celentano, Luigi Cioffi, Mariano Isaia, Gaetano Magro, Salvatore Sanges e Francesco Montemurro. Al momento l’unico irreperibile sarebbe Luigi Cioffi.