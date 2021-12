Tragedia sulle strade della Campania, Gianmarco muore a soli 23 anni

Lacrime di dolore in Campania per la scomparsa di Gianmarco Bracco. Il 23enne ha perso la vita in seguito ad un gravissimo incidente avvenuto questa notte tra Cervinara e San Martino Valle Caudina. Il giovane avrebbe perso il controllo della sua Fiat 500 bianca, finendo contro un muro. Sul posto del sinistro sono giunti i soccorsi del 118 che, purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo. Sul luogo della tragedia anche i Vigili del Fuoco e gli agenti di polizia locale.

Sui social sono tantissimi i messaggi di cordoglio per Gianmarco Bracco. L’A.C. MONTESARCHIO 1950, scrive: “Quando la vita non sorride più ad un ragazzo di soli 23 anni, deceduto a seguito di un incidente stradale dopo una giornata di lavoro. non ci sono parole per descrivere ciò che si prova. La Società nella persona del Presidente Tommaso d’Ambrosio, i Dirigenti tutti, lo Staff Tecnico, tutti i tesserati della 1° Squadra e del Settore Giovanile, i collaboratori sono vicini alla Famiglia Bracco di San Martino V.C. per la perdita del caro Gianmarco”.