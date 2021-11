Sedili dell’auto imbottiti di soldi, la scoperta della polizia al posto di blocco

Gli uomini della squadra volante della questura di Bolzano, nel corso dei servizi straordinari organizzati nei giorni del G20, hanno sequestrato 310mila euro in contanti, suddivisi in diverse mazzette nascoste nell’imbottitura dei sedili posteriori di un’auto fermata per controlli vicino al casello autostradale di Bolzano Nord. Ad insospettire i poliziotti è stato il comportamento del conducente del veicolo, un cittadino cinese residente in Italia, che, al momento del controllo, si è mostrato particolarmente nervoso ed ha cercato in tutti i modi di distrarre gli Agenti, provando a dirottare la loro attenzione sulle valigie che si trovavano all’interno del portabagagli.

Le manovre non sono però sfuggite allo sguardo attento di una giovane Vice Ispettore, che ha notato uno strano rigonfiamento nell’imbottitura dei sedili posteriori ed ha proceduto ad un’accurata perquisizione, rilevando la presenza di numerose mazzette di banconote di vario taglio. Una volta in Questura, il veicolo è stato accuratamente ispezionato e dai sedili è saltata fuori la somma complessiva di 310.000 Euro. Il cittadino cinese ha negato che il denaro fosse suo e, pertanto, tutto il quantitativo è stato sequestrato in attesa di verificarne la provenienza.

