Senzatetto picchiato a Pomigliano, muore dopo il ricovero in ospedale

Un clochard sarebbe stato pestato in strada e avrebbe camminato per qualche metro fino ad accasciarsi all’interno di una corte condominiale a Pomigliano. Lì è stato soccorso ancora in vita. L’uomo è morto al pronto soccorso, nell’ospedale di Nola. Al momento non si conoscono le motivazioni dell’aggressione, i Carabinieri stanno ricostruendo i momenti immediatamente antecedenti al suo pestaggio.

Ieri mattina i carabinieri sono intervenuti in via Principe di Piemonte per il decesso di un uomo ancora non identificato: potrebbe trattarsi di un clochard. Da accertamenti compiuti durante la giornata, sarebbe emerso che la vittima sarebbe stata violentemente percossa da due persone ancora non identificate. La salma è stata sequestrata per l’esame autoptico. I carabinieri della compagnia di Castello Di Cisterna indagano per ricostruire la dinamica.

