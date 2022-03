Serie D, il punto sulla 25esima giornata: frena la capolista Giugliano, ora il Nuova Florida è a meno 7

E’’ stato un weekend ricco di sorprese quello disputato tra sabato e domenica. Risultati che hanno apportato un ulteriore scossone alla classifica, soprattutto per quello che riguarda la parte bassa. Non che nella zona alta non vi sia stata una pericolosa scossa, vista l’inaspettata sconfitta della capolista Giugliano uscita sconfitta dalla contesa con la Vis Artena. Ad approfittarne del passo falso dell’undici gialloblu è stato il Team Nuova Florida che aggiudicandosi, nei minuti di recupero, il derby con l’Ostia Mare ha ridotto a 7 lunghezze lo svantaggio e con una gara ancora da recuperare (quella di andata sempre con gli stessi corregionali). Vince anche l’Afragolese che batte con il più classico dei punteggi l’Atletico Uri ed aggancia al 4° posto l’Arzachena costretta a rinviare il derby con la Torres. Rinviata al 6 aprile anche la sfida tra Muravera e Cassino.

Le sorprese più eclatanti, però, arrivano dalle squadre invischiate nella lotta per la retrocessione. E’ il caso del Formia che espugnando il campo dell’Aprila, lascia l’ultimo posto al Latte Dolce superato in casa dal Real Monterotondo. Tre punti pesanti anche per il Carbonia che frena la rincorsa verso l’alto del Cynthialbalonga ed ora rimette le sue speranze di salvezza nella bagarre dei play out. Vittoria salutare, sia per la classifica che per il morale, da parte del Gladiator che superando il Lanusei si tira momentaneamente fuori dalla lotta retrocessione ed affossa la compagine sarda.

Il prossimo appuntamento (26^ giornata) è fissato per mercoledì prossimo dove il cartellone presenta tre interessanti derby: Giugliano – Afragolese, Real Monterotondo-Team Nuova Florida e Torres-Carbonia.