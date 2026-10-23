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Dopo gli scontri di Milano, scattano le perquisizioni anche a Napoli. Stamattina personale della polizia di Stato di Napoli ha dato esecuzione a un decreto di perquisizione emesso dalla Procura partenopea, nei confronti di sette soggetti, accusati di una serie di reati contro l’ordine pubblico, nell’ambito di indagini condotte dalla Digos, con l’ausilio del Cosc.

Sette giovanissimi indagati a Napoli, pianificavano assalti e saccheggi come a Milano

Tramite una accurata attività di monitoraggio del web, in particolare su alcune piattaforme di messaggistica istantanea, è emersa la pianificazione del possibile svolgimento di una iniziativa di protesta per domani, sabato 24 ottobre, nel centro di Napoli, con messaggi di istigazione a commettere atti di violenza, devastazione e saccheggio, che venivano veicolati su alcune chat, create pochi giorni fa.

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Preso atto della gravità dei fatti e del contesto rilevato – si legge nella nota a firma del procuratore aggiunto Francesco Soviero – gli investigatori si sono immediatamente adoperati con i dovuti accertamenti al fine di risalire all’identità di coloro che, nelle diverse conversazioni monitorate, avevano veicolato messaggi dal contenuto violento e provocatorio.

L’attività di perquisizione ha consentito di sottoporre a sequestro diversi oggetti atti a offendere, come un coltello a serramanico con lama di 23 centimetri, mazze in alluminio, cesoie, ma anche uno scaldacollo e guanti. Resta alta l’attenzione per le proteste annunciate per domani, sabato 24 ottobre.

Oltre 100 i perquisiti in tutta Italia, in gran parte minorenni

Le operazioni, condotte dagli agenti delle digos, hanno interessato 18 città italiane.

Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati telefoni cellulari, computer e altri dispositivi informatici, armi soft air, oggetti atti ad offendere, munizioni da guerra, armi da taglio, coltelli, manganelli telescopici, tirapugni, mazze, sfollagente, aste di alluminio, una balestra, taniche di plastica contenente benzina, indumenti per il travisamento, come passamontagna e scalda collo. Sono stati rinvenuti anche capi rubati nei negozi nel corso delle recenti manifestazioni.

Sono tuttora in corso da parte degli agenti delle digos accertamenti investigativi finalizzati all’identificazione di ulteriori soggetti coinvolti in condotte illecite.