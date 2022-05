Vacanza a Sharm El Sheikh finisce in tragedia, bimba di 13 mesi cade dal balcone e muore

Tragedia durante la vacanza in Egitto. Bambina di Pianella (Pescara) precipita dal terrazzo dell’Hotel e muore a 13 mesi. E’ successo a Sharm El Sheikh, paradiso delle vacanza sul mar Rosso. La dinamica è ancora oscura. Sembra che la bimba fosse sul balcone dell’albergo insieme al padre. Qualcosa è successo e la piccina è precipitata. Ora le autorità italiane sono in contatto con quelle Egiziane per capire l’accaduto e per l’assistenza alla famiglia di Pianella.

Le altre notizie | Malore dopo il bagno, poi sbatte la testa a terra: il piccolo Samuele morto a 6 anni [Articolo del 9 maggio 2022]

Una caduta accidentale in seguito ad un malore, accusato dopo il bagno, durante la quale ha battuto violentemente la testa. Ha perso così la vita il piccolo Samuele Ciccu, il piccolo di 6 anni che è deceduto nei giorni scorsi a Sanluri, vicino Cagliari, nel Sud Sardegna.

Per stabilire le cause che hanno portato alla tragedia, la procura sarda ha stabilito l’autopsia poi condotta dal medico legale. Un esame necessario a chiarire l’esatta dinamica della morte del piccolo e a fugare ogni dubbio sulla scomparsa di Samuele. Non c’erano troppi dubbi sul fatto che si sia trattato di un incidente, con l’esame post mortem – condotto al Policlinico di Monserrato dal dottor Roberto Demontis – che ha solo confermato il racconto della madre del bimbo ed escluso l’ipotesi di annegamento.