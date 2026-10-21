Colpo alla banca ‘occulta’ della camorra e della ‘ndrangheta, 30 arresti

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I Finanzieri dei Comandi Provinciali di Milano e Monza Brianza, con il supporto del Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata e del Nucleo Speciale Repressione Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza,

su delega della Procura della Repubblica di Milano — D.D.A.A. e in coordinamento con la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali

emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Milano nei confronti di 30 indagati, di cui 16 destinatari della custodia in carcere e 14 agli arresti domiciliari, nonché a un decreto di sequestro preventivo d’urgenza per oltre 21 milioni di

euro.

Esecuzione di arresti anche in Spagna, con la collaborazione dalla Policia Nacional UDYCO Central, che eseguirà Mandati di Arresto Europeo

per la cattura dì due indagati, e in territorio elvetico, con la collaborazione del Département Fédéral de Justice et Police DFJP di Berna, che eseguirà una rogatoria internazionale per l’arresto di un indagato. Le operazioni in Spagna e Svizzera sono condotte con il supporto dell’Unità I-CAN (Interpol Cooperation Against ‘Ndrangheta) del Servizio per la Cooperazione Internazionale di

Polizia e in stretto contatto con gli Esperti per la Sicurezza della Direzione

Centrale della Polizia Criminale di stanza a Madrid e Berna.

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Perquisizioni in varie provincie italiane (Milano, Monza Brianza, Brescia, Como, Lecco, Bergamo, Varese, Pavia, Torino, Vercelli,

Biella, Alessandria, Parma, Modena, Mantova, Prato, Firenze, Bari, Brindisi, Reggio Calabria, Crotone, Lamezia Terme, Napoli, Salerno, Caserta, Foggia), con l’impiego di oltre 350 militari della Guardia di Finanza, oltre a unità specialistiche e della componente “Anti-Terrorismo Pronto Impiego” del Corpo. Nel corso delle attività si sta procedendo al sequestro di denaro contante, conti correnti, criptovalute, autovetture, imbarcazioni, gioielli, orologi di lusso nonché macchinette conta soldi.

L’indagine

L’operazione scaturisce da una complessa attività investigativa sviluppata dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Milano con il sinergico apporto del Gruppo di Monza, che ha permesso di disarticolare un’associazione per delinquere aggravata dall’agevolazione e dal metodo mafioso, dedita al riciclaggio internazionale, alle frodi fiscali, ai reati fallimentari, al traffico di stupefacenti e a reati in materia di armi.

Le indagini delle Fiamme Gialle hanno consentito di disvelare che a Pero, nel milanese, dietro la formale copertura di una società di autonoleggio, era stata costituita una vera e propria “banca occulta” facente capo a tre soggetti italiani ritenuti contigui a organizzazioni mafiose: due stabili referenti di cosche della ‘ndrangheta crotonese (già condannati in via definitiva nelle inchieste

“Infinito” e “Aemilia”) e uno organico al clan dei Casalesi. Al vertice del sistema finanziario occulto figurava la triade formata da Giuseppe Piscioneri, Paolo Pelaggi e Luigi Mercadante, quest’ultimo già condannato per la sua appartenenza al clan dei Casalesi.

I complici internazionali

Il sodalizio criminale si avvaleva inoltre del supporto di complici cinesi e albanesi, configurando un’infrastruttura finanziaria transnazionale ad altissima efficienza illecita. In sintesi, secondo l’impostazione accusatoria, l’organizzazione offriva un servizio di emissione di fatture per operazioni inesistenti attraverso una fitta rete di società cartiere: ricevuti i bonifici di pagamento delle fatture false, gli

indagati provvedevano a restituire tramite corrieri – tecnicamente retrocedere – agli imprenditori compiacenti l’equivalente importo in denaro contante, quest’ultimo frutto sia di evasione fiscale sia di narcotraffico.

I servizi alla “clientela”

Le provviste bancarie accumulate venivano poi quasi interamente trasferite su conti correnti esteri o investite nell’acquisto di criptovaluta di difficile tracciamento. In questo modo la “banca occulta” offriva alla propria “clientela” (principalmente trafficanti di stupefacenti ed evasori fiscali) tutti i servizi tipici di un istituto finanziario, ma con modalità clandestine tipiche dei sistemi di “underground banking”, che permette di trasferire denaro al di fuori dei canali ufficiali aggirando i presidi antiriciclaggio.

La prima fase di raccolta del denaro.

La “banca occulta” riceveva contante

da due cittadini cinesi, addetti presso la comunità di riferimento a reperire

denaro per lo più proveniente da illeciti di natura tributaria, e da un soggetto

di origine calabrese che risulta aver consegnato a più riprese, anche avvalendosi di propri “postini”, oltre 5 milioni di euro in contanti derivanti dal traffico di stupefacenti. Quale contropartita del contante consegnato, ai “fornitori di denaro” veniva offerto un corrispondente valore in criptovaluta ovvero

venivano effettuati bonifici verso conti situati in Asia, America del Nord (Canada) e America del Sud.

La seconda fase di emissione di fatture false.

Fase cruciale del meccanismo di frode era la gestione delle cosiddette imprese “cartiere”, ovvero aziende esistenti solo sulla carta intestate a prestanome, con sedi fittizie stabilite prevalentemente in Lombardia e Campania, emittenti fatture per operazioni inesistenti nei confronti di società compiacenti (per lo più operanti nel settore

delle costruzioni edili, della logistica e dei servizi), che potevano così abbattere il proprio reddito. Dopo un certo periodo di tempo, le “cartiere” venivano

avviate deliberatamente al fallimento per essere rimpiazzate da altre di nuova

costituzione.

La terza fase di retrocessione del contante.

A fronte del pagamento mediante bonifico delle fittizie fatturazioni prodotte dalle imprese “cartiere”, l’hub finanziario utilizzava il contante precedentemente raccolto per retrocedere, cioè restituire, alle società utilizzatrici delle fatture false la medesima somma

pagata per una prestazione in realtà mai avuta (operazione inesistente), al netto di una commissione che oscillava tra il 2% e il 5% per l’illecito servizio bancario reso.

La quarta fase del riciclaggio.

Infine, le disponibilità finanziarie accumulate sui conti delle società “cartiere” per il pagamento delle false fatture emesse

venivano successivamente trasferite su conti correnti esteri (in Lussemburgo, Lituania e Germania) e da lì ulteriormente indirizzate verso exchange che provvedevano a inviare la criptovaluta generata verso wallet nella disponibilità dell’associazione criminale.

La stessa modalità è stata utilizzata anche per riciclare denaro proveniente da truffe perpetrate attraverso il cd. “phishing”, posto che le indagini finanziarie eseguite hanno disvelato l’accredito sui conti bancari delle società “cartiere”

anche di numerosi bonifici di persone che avevano presentato denuncia in quanto, nel tentativo di effettuare investimenti in criptovalute, erano rimaste vittime di truffe on line.

Fatture false per oltre 100 milioni di euro

Al termine delle investigazioni sono state ricostruite false fatturazioni per oltre 110 milioni di euro e individuati trasferimenti verso l’estero per circa 68 milioni di euro. Il reato di associazione a delinquere contestato è aggravato: – dal fine di agevolare le associazioni mafiose ‘ndrangheta e Società Foggiana (cd. “Quarta Mafia”), attraverso la destinazione di parte dei proventi illeciti al sostegno di esponenti della ‘ndrangheta detenuti, configurando così un vero e proprio “fondo di solidarietà” mafioso, oltre che attraverso la fornitura di armi e veicoli a soggetti contigui alla Società Foggiana; dal ricorso al “metodo mufioso”, consistito nell’uso sistematico della minaccia e nella protezione “mafiosa” garantita alle attività illecite del sodalizio sul territorio di Pero (MI), anche attraverso la disponibilità di armi e

munizioni da utilizzare a tutela dei carichi di contante e stupefacenti movimentati.

L’inchiesta ha infine svelato episodi di infedeltà e corruzione. Tra i segnalati figurano un dipendente del Tribunale di Milano che, con la complicità di un avvocato, effettuava accessi abusivi ai sistemi informatici per riferire ai vertici del sodalizio lo sviluppo delle indaginiin corso, e un ex appartenente alla Guardia di Finanza, non più in servizio, accusato di aver ottenuto denaro da un indagato di nazionalità cinese in cambio di notizie riservate e promesse di agevolazioni su cartelle esattoriali.

Grazie alla costante sinergia con la Direzione Nazionale Antimafia, l’operazione testimonia l’impegno di questo Ufficio di Procura e della Guardia di Finanza nel colpire la penetrazione silente della criminalità organizzata nel tessuto economico e imprenditoriale, realizzata attraverso l’offerta di servizi finanziari illegali gestiti anche mediante l’utilizzo di moderni strumenti fintech

Arresti in carcere

Mingyang Zheng

Paolo Pelaggi

Giuseppe Piscioneri

Luigi Mercadante

Ervin Tafa

Giuseppe Tuosto

Walter Iasiello

Niki Rossotto

Carlo Maffeis

Salvatore Morabito

Alessandro Mancuso

Saverio Zoccoli

Giovanni Fiore

Jefferson Luis Nunez Camacho

Maurizio Mainiero

Lianggang Zhu

Arresti domiciliari

Achille Vesce

Domenico Bruno

Rocco Romellano

Gianluigi Contestabile

Alessio Piga

Massimo D’Inverno

Cristian Ionut Gaina

Danilo Ferrari

Patrizia Cerinza Pattreca

Ciro D’Avino

Lucio Cerciello

Marcello Aremare

Christian Fioretti

Paolo Villani

La responsabilità degli indagati sarà definitivamente accertata con la sentenza irrevocabile di condanna. Il procedimento penale verte ancora nella fase delle indagini preliminari e, allo stato delle attuali acquisizioni probatorie, in attesa di giudizio definitivo, è doveroso sottolineare che vale la presunzione di non colpevolezza degli indagati.