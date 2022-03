Giardinetti usati come nascondiglio di armi e droga, la scoperta a Napoli

Aree verdi trasformate in nascondigli. Nei giardinetti a Soccavo, in via Romolo e Remo, i carabineiri hanno rinvenuto anche una pistola Heckler e Koch GmbH Usp Expert automatica, con matricola abrasa, 8 proiettili calibro 45 e un colpo in canna. L’arma era in un’area abbandonata in Via Romolo e Remo. Nello stesso luogo anche 56,5 grami di marijuana e 14 di hashish.

Le altre notizie | Blitz nel Parco Verde a Caivano, auto imbottita di droga: arrestato 46enne [Articolo del 10 marzo]

Un grosso colpo nella lotta al contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti è stato messo a segno dai Carabinieri del Comando provinciale di Napoli. A Sant’Anastasia i militari del Nucleo Investigativo di Napoli hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Salvatore Ruocco, 46enne del Parco Verde di Caivano . I carabinieri, dunque, lo hanno fermato in via Massena Macedonia a bordo della sua utilitaria. Nell’auto 5 chili e 800 grammi di hashish. La droga era suddivisa in 58 involucri ed è stata sequestrata. L’arrestato è stato trasferito in carcere in attesa di giudizio.

Il modus operandi dello spaccio al Parco Verde

“Effettuano dei veri e propri turni giornalieri continui. Il primo soggetto si pone dietro il cancello dalle ore 8 fino alle ore 24. E’ sostituito da un secondo soggetto che effettua un turno notturno. Vengono riforniti da altri soggetti i quali effettuano i conteggi della sostanza divisa per tipologia. E’ appuntata su di un’agenda. Al cambio turno è effettuato di nuovo il conteggio. Durante questa fase, ruolo attivo risulta essere anche quello del Palo/Vedetta il quale durante le operazioni di conteggio evita di far giungere gli acquirenti facendoli sostare momentaneamente sotto i porticati”.