Boom di furti a Lago Patria, ancora un bar svaligiato nella notte: è il quarto colpo in un mese

PUBBLICITÀ

A Lago Patria si sta registrando un boom di furti dove gli obiettivi principali sembrano essere soprattutto i bar che vengono scassinati e svaligiati di notte. Dalle segnalazioni giunte da alcuni commercianti al deputato dell’Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli sono emersi due filmati, di due furti, avvenuti uno il 12 febbraio e l’altro lo scorso 31 gennaio. In entrambi i casi il raid è avvenuto in un lounge bar.

Secondo i segnalanti, i furti avverrebbero ad opera di alcuni cittadini stranieri, dei nomadi, che trascorrerebbero le giornate a perlustrare la zona alla ricerca di obiettivi per poi entrare in azione durante la notte. Ad essere derubati non sono soltanto i locali notturni ma qualsiasi attività commerciale e anche le abitazioni private.

PUBBLICITÀ

“Abbiamo allertato le forze dell’ordine sul fenomeno chiedendo massima allerta – commenta Borrelli -. Lago Patria non è certo l’unico posto ad esser in balia di ladri e delinquenti, sono troppe le zone dove i controlli latitano permettendo così il proliferare della criminalità. Così poi chi abita e lavora in certi territori decide, anche giustamente, di andare via, di chiudere bottega, come nel caso dell’imprenditore di Barra a cui abbiamo portato il nostro sostegno. Ma il vero sostegno lo deve dare lo Stato mettendo fine a questo scempio. La sicurezza ora è un vano e sbiadito miraggio. Deve tornare ad essere una solida realtà”.