Carrefour ha segnalato il richiamo precauzionale di due lotti di crostata di ciliegie a marchio BRUSA per la “sospetta presenza di ossido di etilene”. Il prodotto interessato è venduto in confezioni da 500 grammi con il numero di lotti 21140 e 21159 e il termine minimo di conservazione 30/11/2021 e 30/12/2021. La crostata richiamata è stata prodotta da Forno Miotti, nello stabilimento di via Europa 14, San Giorgio Delle Pertiche (provincia di Padova). L’azienda precisa che analoghi prodotti con lotto differente non sono oggetto di richiamo e possono essere consumati tranquillamente. A scopo puramente precauzionale, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda di non consumare il prodotto alimentare con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione segnalato e restituirlo al punto vendita dove è stato acquistato.

