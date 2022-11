Spaccio a Scampia in stile Gomorra, dura meno di 24 ore la permanenza in carcere di Mancinelli

Dura meno di 24 ore la permanenza in carcere di Gaetano Mancinelli, il 38enne di Scampia arrestato due giorni fa dai carabinieri. La decisione è stata presa dal gip a Ivana Salvatore che, in seguito all’udienza di convalida, ha pienamente accolto la linea difensiva dei legali di Mancinelli, gli avvocati Antonietta e Francesco Genovino, concedendo al 38enne i domiciliari. Mancinelli era stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli con l’accusa di detenzione di droga a fini di spaccio

I militari stavano percorrendo via Marrazzo quando hanno notato l’uomo sull’uscio del portone del civico 2. L’uomo urlando il nome di un 51ennne – verosimilmente una vedetta poco attenta – ha gettato lungo le scale del palazzo una busta in plastica. I carabinieri li hanno così fermati recuperando l’involucro al cui interno erano stipate 20 dosi di marijuana e 19 stecche di hashish per un peso complessivo di quasi 90 grammi di droga pronta alla vendita.