Taglio di un miliardi do euro al Reddito di Cittadinanza, i soldi destinati al caro bollette

Il governo ha detto più volte che non cancellerà la misura ma vorrebbe cambiarla, e fra le ipotesi in vista della Manovra c’è quella di un intervento restrittivo per liberare risorse da destinare a famiglie e imprese contro il caro energia. La Lega propone un sostegno rinnovabile e con un assegno a scalare, con la possibilità di perdere il sussidio dopo il primo rifiuto a un’offerta di lavoro. Ma il ministro del Lavoro Calderone frena: “Sono le posizioni della Lega, poi il mio compito è quello di fare sintesi”

Ieri Maurizio Leo, viceministro dell’Economia, ha spiegato che di Reddito di cittadinanza “si stanno occupando i colleghi del lavoro. Se attraverso una serie di controlli e una serie di misure, si riesce a reperire un miliardo, su cui stanno lavorando tutti i colleghi del lavoro, questo viene messo a beneficio del caro bolletta”.

Il viceministro ha detto anche che sulla misura contro la povertà “la nostra strategia è di separare i casi in cui le persone non possono lavorare, che vanno sempre salvaguardati, e gli altri su cui si può intervenire con meccanismi di controllo che possono generare questo flusso di 1 miliardo”.

Quello che sostiene Giorgia Meloni è che il reddito di cittadinanza dovrebbe spettare a chi non è in grado di lavorare. Per gli altri, ha detto il presidente del Consiglio intervistata da Bruno Vespa nel suo libro, “intendiamo attingere al fondo sociale europeo per avviare al lavoro chi può attraverso corsi di formazione retribuita”.

Ma su come mettere in pratica il tutto bisogna trovare una sintesi all’interno dell’esecutivo. “Nella maggioranza c’è chi ha posizioni ben più nette, io invece ho un approccio più soft e punto a dare una prospettiva futura al Reddito di cittadinanza”, dice il sottosegretario leghista al Lavoro Claudio Durigon, in un’intervista a La Stampa.

Poi Durigon rilancia la sua proposta in base alla quale basterà rifiutare anche una sola offerta di lavoro per perdere il sussidio. “L’obiettivo è quello di spronare i percettori del reddito facendo capire loro che l’obiettivo non può essere incassare questo sussidio a vita ma piuttosto cercare trovare assieme allo Stato un lavoro”